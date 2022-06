Gemeindeversammlung Niederweningen – Eine Million Franken im Plus Die Stimmberechtigten von Niederweningen genehmigten die Jahresrechnung 2021 und den Investitionskredit für den Bau des «Fangkanals Surb» einstimmig. Martina Macias

Niederweningen schliesst die Jahresrechnung 2021 mit einem grossen Plus ab. Foto: Florian Schaer

An der Gemeindeversammlung von Niederweningen wurde die Jahresrechnung am Mittwoch diskussionslos genehmigt. Die 91 anwesenden Stimmberechtigten (4,4 Prozent) sagten einstimmig Ja. Die Erfolgsrechnung weist ein Plus von 1,18 Millionen Franken aus. Budgetiert war ein Plus von 475’000 Franken. Zur grossen Differenz führten unter anderem höhere Steuereinnahmen und weniger Abschreibungen. Auch das zweite Traktandum an der Gemeindeversammlung, den Investitionskredit für den Bau eines «Fangkanals Surb» für die Säuberung des Abwassers von 594’000 Franken, haben die Stimmberechtigten einstimmig angenommen.