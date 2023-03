In Oberglatt müssen Speisereste im Kehricht entsorgt werden. Bei Biomasse Suisse sorgt das für Stirnrunzeln. Präsidentin Barbara Schaffner sagt, weshalb.

Kompost-Verbot in Oberglatt

Gut, aber besser ohne Plastik. In Oberglatt zeigte sich das besonders drastisch. Dort geriet zu viel Plastik in den Kompost – nun müssen Speisereste und Küchenabfälle im Kehricht entsorgt werden.

Frau Schaffner, wie viele Leute werfen eigentlich Plastik in den Kompost?

Vorweg vielleicht eine Differenzierung: Ich glaube nicht, dass die Leute viel Plastik direkt in den eigenen Komposter werfen. Dafür ist die Sensibilität hoffentlich vorhanden. Bei der öffentlichen Grüngutabfuhr fehlt diese aber leider oft. Wir haben keine exakten Daten zu der Anzahl Abfallsünder. Wir schätzen aber, dass aus rund 5 Prozent der Haushalte wissentlich oder unwissentlich signifikante Mengen an Plastik im Grüngut landen. Es ist aber auf jeden Fall eine Minderheit. Dass mal ein Früchtekleber oder ein Bierdeckel versehentlich in den Grünabfall gelangt, kann allen passieren. Eine Minderheit entsorgt jedoch ganze mit Müll gefüllte Plastiksäcke im Grüngut. Diese Minderheit schadet der Gesellschaft und der Umwelt immens.