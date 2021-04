Manchester City - Borussia Dortmund – Eine Naturgewalt namens Erling Haaland Er ist 20 und weiter als Cristiano Ronaldo und Lionel Messi im gleichen Alter – Dortmunds Norweger ist ein Stürmer, der die Fantasie beflügelt. Thomas Schifferle

Wie kann einer in seinem Alter schon so gut sein? Erling Haaland (20), 1,94 Meter gross. Foto: Keystone

Doch, doch, reden kann er schon. Und er kann seine Antworten auch variieren, wenn er zum Beispiel immer wieder nach seinem Geheimnis gefragt wird. Da kann er einmal sagen: «Hart zu arbeiten.» Und einmal: «Harte Arbeit. Das Leben geniessen.»

Erling Braut Haaland heisst dieser junge Mann, der sich mit seinen Füssen viel besser ausdrücken kann als mit Worten. Und der einen vor die Frage stellt: Wie kann einer in seinem Alter schon so gut sein?

Geboren ist der Norweger am 21. Juli 2000, er ist also keine 21 und trotzdem schon der wichtigste Spieler bei einem Club wie Borussia Dortmund. In 50 Spielen kommt er auf 49 Tore. Wenn er nicht trifft, schauen die Borussen ziemlich belämmert drein wie am vergangenen Samstag wieder, als sie ohne ein Tor von Haaland gegen Eintracht Frankfurt 1:2 verlieren und damit wohl auch die Chance auf einen Platz in der nächsten Champions League verspielen.