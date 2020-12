Buch geschrieben, um Armut zu bekämpfen – Eine Neeracherin in zwei Welten Mari Alva ist in Südamerika aufgewachsen, wohnt nun aber in Neerach. Über ihr Leben hat sie zwei Bücher geschrieben, die einen ehrlichen Einblick in die Geschichte von Peru ermöglichen – und über die Unterschiede zur Schweiz. Manuel Navarro

Mari Alva hat vor kurzem ihr zweites Buch veröffentlicht. Sie widmet sich darin ihrem eigenen Leben, vor allem aber ihrem Heimatland Peru. Foto: Sibylle Meier

Wenn in Peru eine neue Schulbibliothek eröffnet wird, sorgt das Kulturministerium dafür, dass die Bibliothek Bücher enthält, die für das Land wichtig sind. Werke des peruanischen Literaturnobelpreisträgers Mario Vargas Llosa gehören etwa dazu. Seit knapp zwei Jahren erhalten die Bibliotheken aber auch ein Buch, welches in Neerach geschrieben wurde. «Con un pie a cada lado» heisst das Werk, geschrieben von Mari Alva, die vor sechs Jahren mit ihrer Familie ins Unterland gezogen ist.

Auf Deutsch übersetzt, heisst das Buch «Mit einem Fuss auf jeder Seite». Es ist in einem bestechend einfachen, aber deshalb nicht weniger aussagekräftigen Stil geschrieben. In weiten Teilen ist es autobiografisch und erzählt vom Leben und der Herkunft von Mari Alva. Der Titel ist passend gewählt. Alva ist zwar in Rioja, einer Stadt im Osten von Peru, geboren worden und ist später in Moyobamba in der Region San Martín aufgewachsen. Doch nach ihrem Studium lebte Alva zwei Jahrzehnte in Barcelona, bevor sie in die Schweiz kam, in das Land, in dem ihr Mann aufgewachsen ist. Dieses Leben, den grössten Teil als Migrantin und nun in zwei Welten oder eben, mit einem Fuss auf jeder Seite eines Gewässers, in Moyobamba und in Neerach, ist ein wichtiges Thema des Buches.