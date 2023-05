Wallisellen wird interaktiv – Eine neue Karte zur Förderung der Lebensqualität Wallisellen geht neue Wege. Eine interaktive Stadtkarte soll Lebensqualität bringen und Gesundheit sowie Bewegung fördern.

Die Stadt Wallisellen stellt auf ihrer Website eine neue, interaktive Stadtkarte zur Verfügung. «Sie fasst übersichtlich und attraktiv städtische Angebote zusammen und ermöglicht es, Wallisellen mit neuen Augen zu entdecken», wird in einer Medienmitteilung versprochen. Abrufbar ist die Karte ab sofort unter dem Direktlink maps.wallisellen.ch. Sie richtet sich an Eltern mit Kindern, aktive Seniorinnen und Senioren, Velofahrerinnen und Velofahrer, Neuzuziehende, Menschen, die in Wallisellen arbeiten oder hier ihre Freizeit verbringen, sowie an alle interessierten Wallisellerinnen und Walliseller.

Auf spielerische Art und Weise können Nutzerinnen und Nutzer das Kultur- und Sportangebot, die öffentlichen Dienstleistungen der Stadtverwaltung, Spielplätze, städtische Parks, Ausflugsorte in der Natur oder schöne Spazierwege in Wallisellen kennen lernen. Zudem werden in der Karte das städtische Velonetz, Leihvelos, Velopumpen, Bänkli sowie zahlreiche Angebote wie öffentliche Toiletten oder Trinkbrunnen angezeigt.

Innovativen Charakter habe die Karte aufgrund der Funktion «Lieblingsorte»: Alle Nutzerinnen und Nutzer sind eingeladen, ihre Lieblingsorte in Stadt und Natur einzutragen und so die schönsten Orte in Wallisellen mit anderen zu teilen.

Die interaktive Stadtkarte ist ein Projekt der Stadt Wallisellen zur Förderung einer hohen städtischen Lebensqualität, der Gesundheit und Bewegung der Bevölkerung sowie des sozialen Zusammenlebens.

