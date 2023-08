Öffentliche Daten in Zürich – Eine neue Stelle soll für mehr Einblick in die Behörden sorgen Der Zürcher Regierungsrat will das Öffentlichkeitsprinzip stärken und den Umgang mit künstlicher Intelligenz gesetzlich regeln.

Im Kanton Zürich soll es eine neue Funktion geben: die Öffentlichkeitsprinzip-Beauftragte. Das hat der Regierungsrat am Freitag mitgeteilt. Die Aufgabe wird bei der kantonalen Datenschutzbeauftragten angesiedelt. Dort sollen zwei neue Stellen dafür geschaffen werden.

Damit kommt der Regierungsrat einer Motion von Grünen und AL nach, welche die Schaffung einer solchen Anlaufstelle gefordert haben. Der Staat sei zu Transparenz verpflichtet, finden die Befürworterinnen. Die Bürgerlichen hatten im Kantonsrat dagegen gestimmt: Eine neue Abteilung sei nicht nötig, sagten sie. Viele andere Schweizer Kantone haben eine solche aber bereits eingeführt.

Die neue Stelle soll die Durchsetzung des Öffentlichkeitsprinzips im Kanton Zürich erleichtern. Dieses garantiert den Bürgerinnen und Bürgern Einsicht in alle amtlichen Dokumenten, solange dem nicht «nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen» entgegenstehen. Die Beauftragten sollen Ämter und Gemeinden bei der Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips unterstützen und überwachen. Weiter können sie Privatpersonen beraten sowie bei Streitigkeiten über die Herausgabe bestimmter Dokumente vermitteln.

Diese Änderungen sind Teil des totalrevidierten Gesetzes über die Information und den Datenschutz (IDG). Dieses soll auch sonst für mehr Transparenz sorgen. Behörden und Ämter müssen demnach ihre Daten grundsätzlich öffentlich machen und deren Nutzung fördern. Der Regierungsrat hat sich schon früher für solche «offenen Behördendaten» ausgesprochen. Die neuen Bestimmungen sind ein Teil dieser Strategie.

Das neue IDG regelt auch den Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI). Alle Behörden sind künftig verpflichtet, den Einsatz algorithmischer Entscheidsysteme in ein Verzeichnis einzutragen, wenn diese eine Auswirkung auf die Grundrechte haben können, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Personen, die Auskunft über ihre Personendaten verlangen, werden zudem darüber informiert, wenn ihre Daten mithilfe einer KI bearbeitet wurden. Die Vorlage geht nun zur Beratung an den Kantonsrat. (sda/bat)

