Vor dem Holocaust geflohen – Eine neue Tafel erinnert in Eglisau an eine dramatische Flucht Eglisau hat eine neue Gedenktafel. Die Geschichte dahinter ist jene von Erwin Yitzhak Mayer. Er war ein jüdischer Flüchtlingsjunge und fand am Rhein Sicherheit. Marlies Reutimann

Thomi Heller enthüllt die Tafel, die er grafisch gestaltet hat. Sie erinnert an das Schicksal von Yitzhak Mayer. Dessen Flucht endete im Zweiten Weltkrieg in Eglisau.

Foto: Sibylle Meier



Die Flucht war dramatisch, und sie endete in Eglisau. 81 Jahre später hängt dort eine Gedenktafel, die an die Geschichte erinnert. Rund fünfzig Personen nahmen an der Feier zur Enthüllung teil, sie versammelten sich vor dem Weierbachhuus, gleich gegenüber dem Haus, in dem die zwei Flüchtlingskinder Yitzhak und Yakoov Mayer damals Aufnahme fanden. Initiiert worden ist die Gedenkfeier von Jürg Girsberger.

Die Gedenktafel für den späteren israelischen Diplomaten Yitzhak Erwin Mayer.

Foto: Sibylle Meier

Von Antwerpen nach Eglisau, weiter nach Jerusalem

Mit dem Mann, dem die Gedenktafel gewidmet ist, hat Girsberger den Kontakt über viele Jahre aufrechterhalten. Yitzhak Mayer wurde 1934 in Antwerpen geboren. Seine Familie musste im Mai 1940 fliehen. Es war schon fast zu spät: Nur zwei Tage später marschierte die deutsche Wehrmacht ein. In einem überfüllten Zug gelang ihnen die Flucht nach Frankreich. Dort schloss sich Mayers Vater der Résistance an, für die er Papiere fälschte. Doch er wurde denunziert.