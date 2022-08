Die Arbeit als Journalist erfordert hin und wieder etwas Mut. Sinnbildlich dafür die Reportage über den Seilpark in Kloten, wo ich meine Höhenangst überwinden musste. Foto: Sibylle Meier

Es können wohl nur sehr wenige von sich behaupten, dass sie im Alter von 28 Jahren bereits neun Jahre im Regionaljournalismus gearbeitet haben. Ich bereue keine Sekunde – auch wenn die Themen nicht immer ganz altersgerecht waren. Oder haben Sie in meinem Alter schon mehr als 20 Gemeindeversammlungen besucht?

Zuhören, notieren, zusammenfassen: Das war nicht nur an den Gemeindeversammlungen gefragt, sondern auch an den Gerichtsverhandlungen, die ich in den Bezirksgerichten Bülach und Dielsdorf sowie im Obergericht mitverfolgte. Letztlich dürften es über 120 Fälle gewesen sein – vom Bopplisser Doppelmörder bis zum Ladendieb im Glattzentrum war alles dabei.

Ich begleitete Obdachlose am Flughafen, tickerte den EHC Kloten in die Swiss League, besuchte die Corona-Intensivpflegestation im Spital Bülach und machte Messflüge mit der Skyguide. Gratis fliegen klingt zwar super, endete für mich nach dem sechsten Durchstartmanöver aber über dem Plastiksack.

Und dann war da noch diese Videoserie, die den Durchbruch zum Glück nie richtig geschafft hat. «Qualen für Zwahlen» – oder auch Langlaufen bei über 30 Grad, Pferdestall ausmisten und Salat ernten. Dagegen waren die Badi-Tests ein Zuckerschlecken – es gibt jedenfalls schlimmere Aufträge, als einmal pro Woche ein Freibad in der Region zu bewerten. Nur ein Fehler ist mir unterlaufen: Ich war mit dem Gummiboot auf dem Katzensee. Davon rate ich dringend ab, es gibt Ärger.

Als ich im Jahr 2013 meinen ersten Artikel geschrieben habe, gab es weder den Circle am Flughafen noch den neuen Stadtteil in Bülach-Nord. Doch nicht nur die Region hat sich im vergangenen Jahrzehnt stark weiterentwickelt, auch der Journalismus hat sich in dieser Zeit gefühlt dreimal neu erfunden. Bei meiner ersten Station, einer Wochenzeitung im Unterland, war das Online noch absolut zweitrangig. Als ich 2017 beim «Zürcher Unterländer» begonnen habe, wurde schon mehr Wert auf einen ansprechenden Auftritt der Website gelegt. Jetzt arbeiten wir sogar «Online first». Sprich, inzwischen ist die Printausgabe zweitrangig.

Mit einem Rucksack voller positiver Erlebnisse, spannender Begegnungen und unglaublich viel neuem Wissen mache ich mich jetzt auf in ein neues Abenteuer. Der Region bleibe ich treu, beruflich wechsle ich aber in ein völlig anderes Gebiet.

Flavio Zwahlen ist Redaktor für das Ressort «Zürcher Unterland». Schwerpunkt seiner Berichterstattung sind Geschehnisse und Hintergründe in den Bezirken Dielsdorf und Bülach. Zudem berichtet er aus dem Gericht.

