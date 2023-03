Diagnose Brustkrebs – Eine Organisation von und für Frauen mit Brustkrebs Die Organisation Esha unterstützt Frauen mit Brustkrebs auf ihrem ganz persönlichen Weg. Denn jeder Mensch, jeder Krebs und jeder Heilungsweg ist individuell. PD

Dui Klameth hat gemeinsam mit Karin Gleichner und Bettina Loepfe die Organisation Esha gegründet.

2019 erhielt Dui Klameth aus Eglisau mit 44 Jahren die Diagnose Brustkrebs. Nicht nur die Heilung ihrer Symptome stand bei ihr im Vordergrund, sondern sie wusste zu Beginn an, dass sie auch ursächlich und ganzheitlich, mit ihren damit verbundenen Lebensthemen, heilen darf. «Der Krebs gab mir die Chance, mein Leben in die Hand zu nehmen und Schritt für Schritt zu der Person zu werden, die ich in Wahrheit bin und sein möchte und demzufolge auch das Leben zu kreieren, das für mich bestimmt ist», sagt Dui Klameth. Sie möchte mit ihrer Geschichte Frauen ermutigen und inspirieren, diesen ganzheitlichen und bereichernden Heilungsweg zu gehen.

Ganzheitlicher Ansatz für die Heilung

Deshalb hat Dui Klameth, heute Spiritual Life & Mindset Mentorin, zusammen mit Karin Gleichner, Yoga Instructor und Therapist, und Bettina Loepfe, Diplomierte Human Energetikerin, die Organisation Esha gegründet. Esha mit der Bedeutung «pur» aus dem Sanskrit wurde von und für Frauen mit Brustkrebs gegründet, die nicht nur das Symptom – den Tumor – beseitigen möchten, sondern die einen ganzheitlichen und selbstverantwortlichen Ansatz für ihre Heilung suchen. «Es geht nicht nur darum, sich von Krebs zu heilen, sondern auch, das eigene Leben zu reflektieren und entsprechende Anpassungen vorzunehmen, die zu ganzheitlicher Gesundheit führen», sagt Dui Klameth. «Jeder Mensch, jeder Krebs und jeder Heilungsweg ist individuell. Esha trifft die Frauen da, wo sie sind, und begleitet sie auf ihrer ganz persönlichen Reise. Esha rät keinesfalls von schulmedizinischen Behandlungen ab, sondern sieht sich als Ergänzung dazu.

Zusammen mit Ärztinnen, Therapeutinnen und Coaches bietet die Organisation verschiedene ineinandergreifende Formate an, um die Betroffenen optimal zu begleiten und zu beraten. Vom 22. bis 24. Mai findet das erste Retreat im Appenzellerland statt. «Die Türe in eine neue Welt der Heilung wird geöffnet. Ein Raum zum Innehalten, Durchatmen, Lernen, Erleben, sich Austauschen und sich Verbinden wird entstehen», sagt Bettina Loepfe.

