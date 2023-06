«Apropos» – der tägliche Podcast – Eine Paraathletin auf Olympiakurs Die Schweizer Velofahrerin Flurina Rigling gewinnt eine Medaille nach der anderen: Sie ist Weltmeisterin auf der Rennbahn und Europameisterin auf der Strasse. Wie wurde sie so erfolgreich? Und was schafft sie als Nächstes?

Flurina Rigling ist schnell auf dem Velo, schneller als die meisten ihrer Mitstreiterinnen. Da sie von Geburt an nur jeweils einen Finger und einen Zeh hat, fährt sie keine Cycling-Rennen. Dafür tritt sie im Paracycling an. Soeben ist sie aus Belgien zurück. Im zweiten Weltcup der Saison gelang ihr gleich ein Sieg im Strassenrennen im Sprint. Zuvor holte sie im April zweimal Weltcup-Silber beim Strassenrennen und beim Zeitfahren in Maniago (I).

Was sind die Unterschiede zwischen Cycling und Paracycling? Was bedeutet dies für die Spitzensportlerin Flurina Rigling und ihre Vorbereitung auf die kommenden Wettkämpfe? Und warum macht ein neuer Velolenker dabei vielleicht den entscheidenden Unterschied? Darüber spricht Zürich-Redaktorin Sabrina Bundi in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

