Unihockey, NLA-Frauen – Eine Partie zum Vergessen Die Jets-Frauen verlieren das letzte NLA-Spiel vor dem Playoff-Start. Marisa Kuny

Der NLA-Fünfte Zug (links Samira Inglin) liess Leader Kloten-Dietlikon (Mirjam Hintermann) überraschend auflaufen. Foto: Swiss Unihockey

«Abhaken, Kopf lüften und weiter gehts», sagte René Jaunin am Sonntag nach der überraschenden 1:4-Niederlage seiner Kloten-Dietlikon Jets in Zug. Für den Cheftrainer ist klar: «Wir waren nicht richtig bereit in diesem Spiel.» Notabene ein Spiel, in dem es um nicht mehr viel ging. Es war für die Unterländerinnen die letzte Partie der Master Round, einer infolge der Pandemie eingeführten verkürzten Rückrunde vor dem Playoff-Start in zwei Wochen.

Telegramm Infos einblenden Zug - Kloten-Dietlikon Jets 4:1

(1:0, 1:0, 2:1). – Tore: 13. Hök (Ott) 1:0. 40. Inglin (Gemperle) 2:0. 45. Paloncyovà (Hök) 3:0. 56. Gerig (Mischler) 3:1. 59. Trojankova (Kuster) 4:1.