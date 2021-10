Literaturnobelpreis 2021 – Eine politische Entscheidung Abdulrazak Gurnah erhält den Literatur-Nobelpreis für seinen kompromisslosen Blick auf die Effekte des Kolonialismus. Marie Schmidt , Felix Stephan , Jonathan Fischer

Abdulrazak Gurnah gilt als grosser Überraschungspreisträger. Foto: Steve Parsons (Keystone)

Die Schwedische Akademie hat den Nobelpreis für Literatur in diesem Jahr Abdulrazak Gurnah zuerkannt, einem hierzulande relativ unbekannten Autor, der in Tansania geboren ist und in Grossbritannien ein akademisches Leben als Student und Lehrer geführt hat. In dieser Zeit hat er neben Kurzgeschichten und Essays zehn Romane geschrieben. Deren bestimmende Themen sind Migration und Nachwirkungen des Kolonialismus. Gurnah ist der erste Ostafrikaner und erst der vierte Schriftsteller aus Subsahara-Afrika, dem den Preis zuerkannt wird.

Die Akademie würdigte Gurnah für seine «kompromisslose und einfühlsame Durchdringung der Effekte des Kolonialismus und des Schicksals der Flüchtlinge in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten». Nach Jahren, in denen sich das Komitee dem Zeitgeist dezidiert widersetzt hat, indem es etwa den politisch nicht zu bändigenden Peter Handke und die in sich gekehrte Poesie Louise Glücks auszeichnete, trifft diese Entscheidung den Zeitgeist.