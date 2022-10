4:0 gegen Langnau – Eine Premiere beim klaren Zürcher Sieg Die ZSC Lions gewinnen auch das zweite Spiel in ihrer neuen Arena. Der französische NHL-Gast Alexandre Texier erzielt dabei sein erstes NL-Tor. Kristian Kapp

Torpremiere: Hier scheitert er zwar an der Langnauer Verteidigung, aber ZSC-Stürmer Alexandre Texier gelingt gegen die Emmentaler sein erstes NL-Tor. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

So hatten sich die ZSC Lions das wohl vorgestellt. Die lange Tour de Suisse mit acht Auswärtsspielen hintereinander geht zu Ende, man kommt nach Hause in die endlich fertige neue Heimarena und beginnt zu siegen. Gut, in ganz kühnen Träumen fielen da vielleicht mehr als «bloss» sechs Tore gegen Fribourg und nun Langnau, vier davon im Powerplay. Aber wenn wenige Treffer für zwei Siege reichen, dann spricht das für das defensiv solide Eishockey, das der ZSC bereits zu einem grossen Teil der ganzen Saison spielt.

Erst 14 Tore haben die Zürcher in zehn Partien kassiert. Darunter ist auch jenes in der Overtime in Langnau beim 1:2 ganz zu Beginn der Saison, als der ZSC noch kurz Sorgen bereitete mit den Niederlagen in Rapperswil-Jona und im Emmental zum Auftakt.

Die 3 Infos einblenden Chris Baltisberger

Eigentlich wäre der ZSC-Stürmer für einen Zusammenstoss mit dem Referee für fünf Spiele gesperrt gewesen. Doch weil die Sperre auf drei Partien reduziert wurde, darf er gegen Langnau wieder mittun. Seinen Platz im 2. Powerplay erhält er aber nicht zurück, stattdessen darf sein Ersatz Willy Riedi dort für ihn weiterhin vor dem Tor wühlen. Stéphane Charlin

Langnaus Ersatzgoalie darf zum zweiten Mal in dieser Saison als Starter ins Spiel. Das erste Mal war in Rapperswil-Jona bei einer … 0:4-Niederlage. Am Ende hält er in Zürich 41 von 45 Schüssen (91,1 Prozent). Claudio Cadonau

Der Zürcher wechselte als zweifacher Meister und designierter Leistungsträger von Zug zurück nach Langnau. Doch nun hat der Verteidiger vorerst gar seinen Platz im Line-up verloren und ist zum zweiten Mal hintereinander überzählig.

Seither sind es acht Gegentore in acht Spielen und vorerst nur eines in zwei Heimspielen. Für seinen bereits dritten Shutout muss Simon Hrubec im Zürcher Tor gegen Langnau nur 17 Schüsse halten. Seine Vorderleute helfen: Erst nach 47 Minuten kommt Langnau zu einem ersten (und letzten) Überzahl-Konter.

Es braucht auch Geduld

Es ist ja nicht so, dass der ZSC zuhause plötzlich mit Sturmläufen begeistert und die Fans so von den Sitzen reisst. Das Geduldspiel, an das sich die Zürcher Fans bereits letzte Saison gewöhnen mussten, findet in der aktuellen Saison seine Fortsetzung. Auch gegen Langnau gibt es die langen Phasen mit Zürcher Scheibenbesitz in der Offensivzone und Puckstaffetten mit dem Zweck, den perfekten Torschuss zu finden.

Und so ist der ZSC nach 40 Minuten zwar deutlich überlegen, führt aber dennoch nur mit 2:0 – von einem entschiedenen Spiel kann da keine Rede sein. Die Tore fallen in Überzahl: Garrett Roe muss nach einem schönen Pass Denis Hollensteins nur noch ins halbleere Tor einschiessen, Alexandre Texier trifft ganz am Ende des zweiten Zürcher Powerplays mit einem platzierten Schuss.

Hier fällt gleich das 1:0: Garrett Roes Schuss wird Langnau-Goalie Stéphane Charlin nicht parieren können, Assistgeber Denis Hollenstein (links) und Willy Riedi schauen erwartungsfroh zu. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Es ist das erste NL-Tor des Franzosen, der eigentlich in der NHL bei Columbus spielen müsste, aber aus privaten Gründen die ganze Saison beim ZSC sein wird. Der Finne Jarkko Ruutu, in Europa als Development Coach der Blue Jackets tätig, ist in der Swiss Life Arena als Zuschauer.

Telegramm: Infos einblenden ZSC Lions – SCL Tigers 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) 10’660 Zuschauer. Tore: 8. Roe (Hollenstein, Kukan/Ausschluss Lapinskis) 1:0. 33. Texier (Lehtonen, Wallmark/Ausschluss Guggenheim) 2:0. 42. Lammiko (Hollenstein, Bodenmann) 3:0. 53. Sopa (Lehtonen, Lammikko) 4:0. Strafen: 3mal 2 Minuten ZSC. 3mal 2 Minuten SCL Tigers. ZSC: Hrubec; Weber, Lehtonen; Kukan, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Trutmann; Andrighetto, Wallmark, Texier; Bodenmann, Lammikko, Hollenstein; Sigrist, Roe, Bachofner; Chris Baltisberger, Schäppi, Riedi; Sopa. Bemerkungen: ZSC ohne Azevedo, Dominik Diem (verletzt). SCL ohne Salzgeber (verletzt), Huguenin (krank), Cadonau (überzählig), Boltshauser (Ersatz).

Texiers Linie mit Sven Andrighetto und dem omnipräsenten Center Lucas Wallmark ist an diesem Abend indes nicht die gefährlichste der Zürcher. Juho Lammikko, unerwarteter ZSC-Topskorer, sorgt mit seinen Flügeln Hollenstein und Simon Bodenmann für deutlich mehr Probleme in Langnaus Verteidigung. Ein gutes Forechecking des Trios steht am Ursprung von Lammikkos 3:0, erneut setzt Hollenstein mit einem guten Querpass die Gegner schachmatt.

Bleibt noch das Zürcher Unterzahlspiel, das erneut besondere Erwähnung verdient. In mittlerweile 36 Penalty Killings hat der ZSC bloss drei Gegentore zugelassen, diese unglaublich gute Erfolgsquote von 91,7 Prozent ist mit Abstand Ligabestwert.

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

