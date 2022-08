170 Bijous am 2. Oldtimer-Treffen – Eine rollende Zeitreise in Eglisau Am Oldtimer-Treffen in Eglisau gab es 170 Fahrzeuge aus dem vergangenen Jahrhundert zu bestaunen. Die Anwesenden erzählten, was sie an ihren Autos fasziniert. Ursula Fehr

Am Sonntag wimmelte es in Eglisau von historischen Automobilen. Foto: Balz Murer

So vielfältig schön die Formen, Farben und Accessoires, so einheitlich die Freude am Restaurieren, Pflegen und Fahren der unterschiedlichen Oldtimer: Alle Fahrzeuge sind mindestens 30 Jahre alt, zum Teil sogar an die 100 Jahre – etwa der Zedel C16 mit Jahrgang 1923 von Noldi Senn aus Windlach. Viel beachtet sind auch die beiden Rolls-Royce bei der Post und an der Rheinstrasse. Bewundernswert sind der Komfort sowie das edle Mahagoniholz am Armaturenbrett und an den beiden herausklappbaren Tabletts an den hinteren Sitzen – zum Picknicken während der Fahrt.