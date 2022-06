Bachelorette aus Bülach – Eine Rose für die ukrainische Küche Als Bachelorette geniesst Yuliya Benza Luxus, Hummer und Champagner. In Wirklichkeit schätzt die Bülacherin mit Wurzeln in der Ukraine aber einfache Gerichte aus ihrer Kindheit. Beatrix Bächtold

Pelmeni, die gefüllten Teigtaschen aus der Ukraine, wecken bei der Bachelorette Yuliya Benza Erinnerungen an eine schöne Kindheit. Foto: PD

Aufgewachsen ist Yuliya Benza in Uschhorod, nahe der Grenze zu Ungarn und der Slowakei. «Meine Eltern waren getrennt. Ich wuchs bei den Grosseltern auf einem Bauernhof mit vielen Tieren auf. Wir hatten wenig Geld, waren aber nicht arm. Meine Kindheit war einfach, schön und frei», sagt die 28-Jährige. Gegessen wurde, was auf den Tisch kam. Dann erzählt sie von der ukrainischen Küche. Anfangs im Small-Talk-Modus. Aber beim Thema Essen taut sie schnell auf. Bald berichtet sie von ihrer Grossmutter, die niemals auch nur ein Stückchen Brot weggeworfen hätte. «Geschnitten, kurz in Wasser, dann in verquirltes und gewürztes Ei getaucht und knusprig in Butter gebraten. Bunduschkai schmeckt lecker», sagt sie.