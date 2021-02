Massentest in Kilchberg – Eine Schule lässt sich testen Hunderte Schüler und Mitarbeiter der Schule Kilchberg sind am Dienstag zum Massentest aufmarschiert. Es ist ein Versuch, wieder zurück in Richtung Normalität zu kommen. Daniel Hitz

Eine Mitarbeiterin der JDMT Medical Services AG hantiert mit einer Probe in der Turnhalle des Gemeindeschulhauses in Kilchberg. Foto: Moritz Hager

Der Dienstag war ein besonderer Tag für die Primarschüler Kilchbergs. Ein Tag, von dem sie vielleicht noch in 30 Jahren ihren eigenen Kindern erzählen werden. Kurz nach Mittag herrscht eine Mischung aus Neugierde und Wiedersehensfreude auf dem Pausenplatz vor der Turnhalle des Gemeindeschulhauses. Rund 20 Kinder stehen mit Regenmänteln, Kappen und teils etwas zu grossen Masken unter einem Vordach in Reih und Glied mit jeweils zwei Metern Abstand.

Wegen des Fernunterrichts, der seit zwei Wochen in ihrer Schule gilt, haben sie sich lange nicht mehr gesehen. Der Wunsch, miteinander zu spielen, ist beim Wiedersehen gross, die Markierungen am Boden und die Kontrollblicke der Lehrer verbieten es ihnen. Mal leise, mal laut wird darüber gesprochen, was in der Turnhalle nun auf sie wartet.