Neues Zürcher Hockeystadion – Eine schwindelerregende neue Arena Ein Jahr vor der geplanten Inbetriebnahme hat der ZSC sein neues Eishockeystadion für einen Tag geöffnet. Drinnen ist es vor allem eins: steil. Beat Metzler

12’000 Menschen werden im neuen ZSC-Stadion Platz finden. Foto: Andrea Zahler

Der riesige Betonklotz im Westen von Zürich, der aussieht wie ein altägyptisches Monument, lässt langsam seine wahre Bestimmung erkennen. Kürzlich haben Arbeiter den Rohbau des neuen Eishockeystadions der ZSC Lions beendet. Drinnen lässt sich nun erahnen, warum hier nach der Eröffnung in rund einem Jahr ein «Hexenkessel» entstehen soll. Die Tribünen steigen steil vom Eisfeld hoch. Auf einer Seite reichen sie bis an die Decke der 33 Meter hohen Halle, in den oberen Rängen könnte es einem fast schwindlig werden. Bis zu 12’000 Zuschauerinnen sollen hier künftig den Zürcher Hockeyclub anfeuern.