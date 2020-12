Eishockey: Kein Match in Visp – Eine sehr späte Absage für den EHC Kloten Kurzfristig, aber nicht unerwartet kommt es zu einem weiteren Spielausfall in der Swiss League. Weil vier Visper Spieler positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, ist die Montags-Partie neun Stunden vor dem Matchbeginn abgesagt worden. Roland Jauch

Duell der Top-Ausländer, die damals beide auch den gelben Topskorer-Helm ihres Teams trugen: Klotens Robin Figren gegen Visps Troy Josephs im Februar. Auf das nächste Rencontre müssen beide nun länger warten: Klotens Gastspiel im Wallis wird wegen mehrerer Coronavirus-Infektionen in den Reihen der Visper auf ein noch unbestimmtes Datum verschoben. Foto: Leo Wyden

Seit Samstag musste man vermuten, dass das Spiel des EHC Kloten am Montagabend in Visp zumindest nicht mit 100-prozentiger Sicherheit stattfinden würde. Denn wegen eines positiven Covid-19-Falles war der Samstagsmatch von Visp gegen Sierre verschoben worden, weitere Tests im Team der Oberwalliser waren angeordnet. Doch den ganzen Sonntag über herrschte Schweigen, am Montagmorgen um 10.24 Uhr erst vermeldete dann der Verband: Das Spiel ist verschoben. Vier Visper Spieler wurden positiv auf das neue Coronavirus getestet. Wie lange Visp in Quarantäne muss, hat der Walliser Kantonsarzt noch nicht angeordnet.