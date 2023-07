Bülach – Eine Siegerehrung wie bei einem Grand-Slam-Turnier Am 7. und 8. Juli fand in Lenzerheide zum zweiten Mal das Iron Tennis Turnier statt. Mit dabei war auch das Team der Tennishalle Bülach. Andrea Schlegel

Der Wanderpokal geht zur Freude der Unterländer nach Bülach. Foto: PD

Beim Iron Tennis Turnier wird im Team 24 Stunden Tennis gespielt ohne Unterbruch. Gespielt wird Doppel und während einer Stunde sollen so viele Games wie möglich gemacht werden. Gespickt ist das Turnier mit verschiedenen Challenges. Das Team der Tennishalle Bülach nahm dieses Turnier zum Anlass, den Teamevent 2023 in Lenzerheide durchzuführen. Begleitet wurde das achtköpfige Team vom «hauseigenen» Fanclub bestehend aus dem Restaurant- und Rezeptions-Team.

Nachdem die eigene Team-Area bezogen wurde, konnte 15 Minuten eingespielt und sich an die Höhe (1500 m.ü.M) anklimatisiert werden. Punkt 19 Uhr wurde gestartet mit der 1. Runde. Ausgelost wurden die Paarungen vom Spielleiter des Iron Tennis OK. Jeder Spieler hatte während der 24 Stunden rund 8 Spiele. Glücklicherweise hat das Wetter mitgespielt, obschon es in der Nacht doch recht kalt wurde.

An richtigen Schlaf war nicht zu denken

Gegen Mittag merkte man dann die ersten Ermüdungserscheinungen bei allen Teams. Wirklich schlafen konnte man nicht richtig und vor allem nicht lange, da man vom Captain Andrea Schlegel oder Stellvertreter Beat Schlegel wieder zum Einsatz geweckt wurde.

Die herrliche Bergkulisse und die zahlreichen Zuschauer haben sicherlich zur Motivation beigetragen. Stefano Sorvillo, Franko Bujan, Ivan Gijon, Maximilian Rink, Nico Kern, Peter Prusak und Beat Schlegel haben alles gegeben, sodass auch die Zuschauer voll auf ihre Kosten kamen. Ihr Einsatz wurde mit dem 1. Rang mit insgesamt 372 Games belohnt.

Siegesfeier ging durch Mark und Bein

Die Siegerehrung kam einer Siegesfeier bei einem Grand-Slam-Turnier gleich und ging dem Team durch Mark und Bein. Nachdem die Nationalhymne gespielt wurde, durfte das Team den Wanderpokal in Empfang nehmen und sich anschliessend beim Apéro und der After Party richtig feiern lassen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.