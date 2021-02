Museum Bülach – Eine Stadt aus dem Bilderbuch Die Wechselausstellung «Bülach gemalt, gezeichnet, gedruckt» zeigt die Stadt aus der Perspektive verschiedener Künstler. Und erneut gelingt den Machern der Brückenschlag zum Bülach von heute. Daniela Schenker

Alfred Ferrario (links) und Röbi Nagel rücken für die neue Wechselausstellung im Museum Bülach ein Ölgemälde des Stadtbrunnens gerade. Foto: Balz Murer

Die Museen dürfen wieder öffnen: Auf diese Nachricht des Bundesrats hat man auch an der Brunngasse 1 in Bülach gewartet. Die Macher der neuesten Wechselausstellung «Bülach gemalt, gezeichnet, gedruckt» sind schon lange bereit, genau seit dem 24. Januar. Dann hätte die Vernissage eigentlich stattfinden sollen, wäre nicht der zweite Lockdown gekommen. Nun freuen sich Alfred Ferrario und Röbi Nagel umso mehr, das, was das Team in wochenlanger Vorbereitung in Szene gesetzt hat, dem Publikum im Museum Bülach bis am 3. Oktober zu zeigen.

Bülach, wohin das Auge reicht