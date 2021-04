Neues Stadthaus Bülach – Eine Stadt zieht um Am Donnerstag hat der Umzug ins neue Bülacher Stadthaus begonnen. In zwei Tagen verschieben 120 Zügelleute, EDV-Spezialisten und Reinigungspersonen praktisch die gesamte Stadtverwaltung. Florian Schaer

Wer ein schwarzes Shirt mit der Aufschrift «kräftig» trägt, gehört zum Zügelpersonal. Fünf Fahrzeuge und 120 Leute stehen im Einsatz. Foto: Raisa Durandi

«Weil alle meine Zügelleute Masken tragen müssen, dauert alles im Schnitt zehn Prozent länger», sagt Anton Schnellmann. Sein Luzerner Familienunternehmen übernimmt dieser Tage den Umzug der Bülacher Verwaltung ins neue Stadthaus. Die Firma macht ausschliesslich Firmendislokationen: 40 Prozent seien Büros, der Rest Pharmabetriebe und Fabriken. Dabei gibt Schnellmann jeweils eine Zeitgarantie ab. «Wenn wir sagen, dass wir zu einem Zeitpunkt fertig sind, dann sind wir auch dann fertig.»

In den Neubau an der Allmendstrasse verlegt wird Bülachs gesamte Verwaltung; so ziemlich alles ausser der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb). Insgesamt 192 Arbeitsplätze sind einzurichten, mit Tischen, Stühlen, Schränken, PCs und Internetzugängen. Die Vorgabe: Donnerstag und Freitag werden rund 120 Personen und fünf Fahrzeuge das Material aus den bisherigen vier Standorten der Stadtverwaltung zügeln. Gut 2600 Mannstunden reine Arbeitszeit sind veranschlagt.