Sommerliches Bülach – Eine Stadtoase unter den hängenden Gärten von Bülach Das Konzept «Büli’s Sommergarten» auf dem Lindenhof kommt bei den Besuchern gut an und beschert den Organisatoren bei schönem Wetter ein «volles Haus». Stephan Mark Stirnimann

Auf dem Bülacher Lindenhof ist ein improvisiertes Gastroangebot entstanden. Dort steht bis am 16. August «Büli's Sommerbeiz». Foto: Balz Murer (mu)

Seit dem 1. Juli steht auf dem Lindenhof in Bülach das Pop-up-Restaurant «Büli’s Sommergarten». Als Leitsätze hat man sich Folgendes auf die Fahne geschrieben: «Der Sommer 2020 wird anders»; «Der Sommer 2020 wird gut» und «Der Sommer 2020 wird fantastisch». Am Samstagnachmittag kurz vor der offiziellen Eröffnung um 16 Uhr machen sich bereits einige Bülacherinnen und Bülacher auf den Weg in die temporäre Stadtoase, um sich im Restaurant, an der Bar oder in der Lounge zu einem erfrischenden Drink zu treffen.