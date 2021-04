Neue Gemeindeordnung für die Schule Wehntal – Eine stille Wahl ist nicht mehr möglich Die Abnahme der Schulgemeindeordnung geschieht an der Urne. Neu darin ist, dass auch für Erneuerungs- und Ersatzwahlen ein Wahlzettel ausgefüllt werden muss. Barbara Gasser

Die Schule Wehntal passt ihre Gemeindeordnung dem neuen Gemeindegesetz des Kantons Zürich an. Themenfoto: Tomas Wüthrich

Auch mit der neuen Gemeindeordnung (GO) bleibt die Schulbehörde die wahlleitende Behörde. Sie hat das Recht, die Aufgaben der Wahlleitung ganz oder teilweise an die Politische Gemeinde Niederweningen zu übertragen. Die Wahl der Behördenmitglieder und der Person für das Präsidium findet an der Urne statt. Das gilt auch für Erneuerungs- und Ersatzwahlen. In der aktuellen GO ist eine stille Wahl vorgesehen. Sie entfällt in der revidierten Version. Nicht mehr möglich ist zudem eine geheime Wahl der Stimmenzähler an der Gemeindeversammlung. Sie wird offen von den Versammlungsteilnehmenden durchgeführt.

Die Stimmberechtigten der vier Wehntaler Gemeinden Niederweningen, Oberweningen, Schleinikon und Schöfflisdorf entscheiden am 13. Juni an der Urne über die neue Gemeindeordnung.

In der neuen GO ist auch die Entschädigung der Behördenmitglieder ersichtlich, da diese nicht von der Gemeinde angestellt sind. Mit der Erhöhung der Finanzbefugnisse von 200’000 auf 500’000 Franken ändert die Kompetenz der Gemeindeversammlung, bei der Veräusserung von Grundeigentum, dem Erwerb von Grundeigentum, dem Tausch von Grundstücken und der Investition in Liegenschaften des Finanzvermögens. Zusammen mit dem Budget wird der Gemeindeversammlung auch der Finanz- und Aufgabenplan vorgelegt.

Erweiterte Angestelltenliste

Das Gesetz schreibt vor, dass die Schule Aufgaben im Gesundheitsbereich wahrnehmen muss. Deshalb erweitert die Schule Wehntal die Liste der Angestellten um eine Schulärztin und einen Schulzahnarzt.

Ob für eine Leitung Bildung Bedarf besteht, wie es neu für Schulen mit mindestens drei Schuleinheiten möglich ist, wurde noch nicht genügend abgeklärt. Die Schulpflege sieht deshalb aktuell von einer solchen Einrichtung ab. Der entsprechende Passus in der GO entfällt.

