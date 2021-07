Unwetternacht in Zürich – «Eine tosende, weisse Wand. Weltuntergangsstimmung» Ein heftiges Gewitter hat eine Schneise der Zerstörung quer durch Zürich gezogen. Liliane Minor , Marius Huber , Patrice Siegrist

Bei der Wohnsiedlung Guggach sind reihenweise Bäume umgestürzt. Foto: Urs Jaudas

Es regnet schon wieder. Als hätte es nicht schon genug geregnet in der Nacht. Am Morgen danach stapfen Bewohnerinnen und Bewohner der Guggach-Überbauungen am Zürcher Käferberg mit Regenschirmen bewehrt fassungslos durch das, was der Sturm angerichtet hat. Sie klettern über die Trümmer mehrerer mächtiger Buchen, die einfach umgekippt sind und die Käferholzstrasse unter sich begraben haben.

Es ist ein Gewirr aus Blättern, dicken Ästen, noch dickeren Stämmen. Dazwischen und darunter: Autos, Velos, ein verbogener Grill, schiefe Verkehrstafeln, Teile einer Strassenlampe, oben baumelt der Rest an einem Kabelstück. Man ertappt sich beim Gedanken: Hoffentlich haben sie den Strom abgeschaltet.