Autounfall in Dübendorf – Eine Verletzte nach Selbstunfall Am Samstagabend verlor eine 18-Jährige die Kontrolle über ihr Auto und prallte in eine Litfasssäule. Sie wurde mit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht. Redaktion

Das Auto wurde durch den Aufprall schwer beschädigt. Kapo Zürich

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, für eine 18-jährige Frau am Samstagabend gegen 23 Uhr mit ihrem Auto auf der Bahnhofstrasse Richtung Usterstrasse. Im Bereich der Glatt Brücke verlor sie die Herrschaft über das Fahrzeug prallte i auf Höhe Strehlgasse gegen einen Pfosten am linken Strassenrand, überquerte anschliessend die Strasse und prallte heftig gegen eine Litfasssäule sowie einen Hydranten.

Die Lenkerin wurde mit derzeit nicht bestimmten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.