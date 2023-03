25 statt 10 Minuten – Eine Video-Fahrt offenbart die Tücken der künftigen Mega-Umleitung Die Umleitung während der Sanierung in Eglisau wird happig. Wer die Strecke abfährt, merkt rasch, wo dereinst die Schwierigkeiten liegen werden. Florian Schaer

Video: Florian Schaer und Fabian Röthlisberger

Sicher, auch Rüdlingen, Flaach oder das Embrachertal haben ihre schönen Seiten. Aber wer an einem Montagmorgen von Rafz nach Bülach oder von Süddeutschland nach Zürich zur Arbeit pendelt, der liebäugelt wohl kaum mit einem Ausflug in diese Gegend. Noch nicht. Aber ab 2026 wird man genau das einplanen müssen. Wenn der Kanton auf 3 Kilometern die Achse durch Eglisau saniert, muss zu Stosszeiten der Nord-Süd-Verkehr einen 20 Kilometer langen Umweg fahren, der das Potenzial hat, so richtig Zeit und Nerven zu kosten. Und zwar nicht für zwei, drei Monate, sondern gemäss aktueller Planung während dreier Jahre.