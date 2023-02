Abstimmung für 2023 geplant – Eine Vision für die Sportanlage Erlen Mit dem Projekt «Erlen Vision 2030» soll die Sportanlage in Dielsdorf den modernen Ansprüchen angepasst werden. Noch in diesem Jahr soll es zur Urnenabstimmung kommen. Alexander Lanner

Statt der offenen Eisfelder soll die Sportanlage Erlen in Dielsdorf eine Eishalle erhalten. Foto: Milad Perego

Seit mehr als 40 Jahren gehört die Sportanlage Erlen in Dielsdorf zur ersten Anlaufstelle für Sportbegeisterte und Erholungssuchende. Egal ob Schwimmen im Hallen- oder Freibad, Tennis, Eishockey, Eis-/Kunstlauf oder Entspannung in der Sauna – in der 1976 eröffneten Erlen wird man fündig.