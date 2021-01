Bülachs neuer Ort für ausgefallene Geschenke – Eine Werkstatt für Blumen, Konfitüren, Pralinés und Tapioka-Perlen Am Samstag stellte Chiara Haller ihren neuen Laden für Blumenbinderei und Windeltorten an der Bahnhofstrasse 1a in Bülach vor. Es ist ein Geschäft voller kreativer Ideen, kombiniert mit einer Freude fürs Tüfteln und Gestalten. Ursula Fehr

Chiara Haller verbindet in ihrem neuen Lokal ihre Blumen- und Windeltorten-Kunst mit Pralinés, Konfitüren und anderen Köstlichkeiten. Foto: Francisco Carrascosa

Die Floristin Chiara Haller strahlt. Im hellen und grossen Ladenlokal von Chiaras Creative Factory an der Bahnhofstrasse in Bülach hat sie nun mehr Platz als an ihrem ehemaligen Standort in Höri. So kann sie nebst frischen Blumensträussen und Pflanzen auch ihre Windeltorten und Nuggiketten, Hundeleinen, Dekoartikel und Schilder präsentieren. Hochzeit- und Trauerfloristik kann ebenfalls bei ihr bestellt werden. «Meine Leidenschaft ist, neue Ideen jeweils auch verwirklichen zu können, und dafür habe ich hier viel Raum und Schaufensterfläche», erzählt Haller.