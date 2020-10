Neujahrsblatt mit Suchtpotenzial – Eine Zeitreise durch die wachsende Stadt Bülach Sie suchen eine Beschäftigung für lange Winterabende? Die Lesegesellschaft Bülach hat eine Möglichkeit präsentiert: Ihr 48. Neujahrsblatt. Es ist eine Sammlung historischer Bülacher Ansichtskarten ab 1895. Barbara Stotz Würgler

Die Präsidentin der Lesegsellschaft Bülach, Hannelore Schlecht, präsentiert das neue Bülach Neujahrsblatt. Foto: Leo Wyden

Lange blieb unklar, ob die Vernissage des 48. Bülacher Neujahrsblatts überhaupt wie geplant stattfinden kann. Doch sie konnte: Rund 30 Anwesende folgten der Einladung der Lesegesellschaft Bülach am Freitagabend in den Rathaussaal. Stadtpräsident Mark Eberli dankte den Macherinnen und Machern des Buchs «Ein Gruss aus Bülach». Anschliessend schilderte Hannelore Schlecht, Präsidentin der Lesegesellschaft Bülach, die Entstehung des 150 Seiten starken Bildbandes mit historischen Ansichtskarten aus der Zeit zwischen 1895 bis ungefähr 1970. Es sei ein schwieriger Prozess gewesen, doch: «Ich bin stolz auf das, was wir fertiggebracht haben.»