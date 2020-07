Interview mit Virologin – «Eine zweite Welle lässt sich vermeiden – zumindest bis im Winter» Karin Moelling, ehemalige Direktorin des Virologischen Instituts der Universität Zürich, hält die derzeitigen Corona-Fälle nur für ein Aufflackern. Sie hat das Virus anfänglich verharmlost. Mischa Aebi , Adrian Schmid

Die Virologin Karin Moelling galt als Koryphäe in der Impfforschung. Foto: Dominik Butzmann

Berlin – statt Zürich: Karin Moelling lebt seit Ausbruch der Corona-Pandemie an ihrem Zweitwohnsitz in Deutschland, weil sie sich bisher nicht traute, in eine Flugzeug zu steigen. Die 77-jährige Virologin nimmt den Anruf der Journalisten aus der Schweiz per Skype entgegen. Kaum ist das Wort «Virus» gefallen, ist sie nicht mehr zu bremsen.