Leichtathletik-Abendmeeting – Einen der schönsten Momente der Saison erlebte er in Regensdorf Das traditionelle Abendmeeting des LC Regensdorf hat hochklassige Leichtathletik geboten. Eine Hauptrolle spielte dabei ein 19-Jähriger aus Bassersdorf. Jörg Greb

Das am besten besetzte Rennen des Abendmeetings Regensdorf hat Chiara Scherrer (rechts) für sich entschieden. Balz Murer

Im März verpasste die Steeple-Spezialistin Chiara Scherrer über 3000 m flach die Hallen-EM um einige Hundertstel. Und die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio stellte eine zu hohe Hürde für sie dar. Trotzdem hat die Hindernisläuferin ihren Fokus aufrecht erhalten und voller Motivation weitergearbeitet, unter anderem als Trainingspartnerin der Marathon-Rekordhalterin und Olympia-Zwölften Fabienne Schlumpf. Und sie hat profitiert.

«Regensdorf hat mir aufgezeigt, dass noch einiges möglich ist.» 1500-m-Siegerin Chiara Scherrer

Über die Unterdistanz 1500 m lief Scherrer am Abendmeeting des LC Regensdorf 4:14:65 Minuten an die Spitze der Schweizer Saisonbestenliste und verbesserte ihre persönliche Bestmarke mehr als zwei Sekunden. Ohne restlos zufrieden zu sein: «Zeitlich hätte ich mir gar noch mehr zugetraut, aber wie sich das Ganze anfühlte: Das ist sehr motivierend.» Vor allem ans Istaf-Meeting in Berlin auf oberster Ebene Mitte September denkt die Schweizer U23-Steeple-Rekordhalterin: «Regensdorf hat mir aufgezeigt, dass noch einiges möglich ist.»