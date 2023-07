Ausflug für die ganze Familie – Einen Gang runterschalten im Berner Oberland Die Schynige Platte ist eine der bekanntesten Schweizer Aussichtsplattformen. Neben Eiger, Mönch und Jungfrau hat sie jedoch noch weit mehr zu bieten. Besonders für die Kleinen. Marianne Siegenthaler

Die Schynige-Platte-Bahn überwindet 7,3 Kilometer und 1400 Höhenmeter. Foto: Jungfraubahnen

Seit knapp einer Stunde fühle ich mich ins vorletzte Jahrhundert versetzt: Genau so lange dauert die Fahrt mit der 130-jährigen Nostalgie-Zahnradbahn, die von Wilderswil BE hinauf zur Schynigen Platte fährt.

Unten an der Talstation schickte uns der Bahnhofsvorstand höchstpersönlich auf die Reise, und wir machten es uns auf den hölzernen Sitzbänken gemütlich. Mein Begleiter, Göttibub Andri, 10, wundert sich, weshalb die Elektrolokomotive die Wagen schiebt, statt diese zu ziehen. Ich mutmasse, dass sie aus Sicherheitsgründen hinten ansteht. Denn sollte es zu einem Kupplungsbruch kommen, können so die Waggons nicht un­gebremst ins Tal sausen.

Die Fahrt dauert exakt 53 Minuten. Es bleibt viel Zeit, um die Bergwelt zu ­bestaunen. Foto: Jungfraubahnen

Die Idee, eine Bahn zur Schynigen Platte zu bauen, geht aufs Jahr 1880 zurück. Schon damals war das Gebiet unweit von Interlaken ein beliebtes Ausflugsziel. Also waren Lösungen gefragt, um den Gästen neuen Komfort zu bieten. 13 Jahre später ging die Bahn auf ihre Jungfernfahrt und ruckelte mit gemüt­lichen 10 Kilometern pro Stunde hinauf zur Schynigen Platte.

Das Tempo hat sie bis heute beibehalten. Gut so, denn es bleibt einem Zeit genug, die schöne Strecke zu bestaunen. Immer wieder blitzen in der Ferne der Thuner- oder der Brienzersee auf. Schliesslich erspähe ich das Dreigestirn des Berner Oberlands: Eiger, Mönch und Jungfrau.

Klang der Alphörner

Kaum erreicht die Nostalgiebahn den kleinen Bahnhof unseres Zielorts, werden wir von Alphornklängen begrüsst. Gar nicht so einfach, den fast vier Meter langen Hörnern ­Melodien zu entlocken. Denn die Töne entstehen durch die Schwingung der Lippen, wie uns ein Bläser erklärt.

Infos zur Schynigen Platte Anreise

Mit der Berner-Oberland-Bahn nach Wilderswil, danach mit der historischen Schynige-­Platte-Bahn ans Ziel.



Aktivitäten

Viele ein­fache bis anspruchsvolle (Panorama-)Wanderungen, der Alpengarten, ein grosser Kinderspielplatz, die Schatzsuche mit Kuh Lily.



Alphorn­konzerte

Täglich zwischen 11 und 14 Uhr (kostenlos).



Verpflegung

Berghotel Schynige Platte mit Sonnenterrasse und verschiedenen Kindermenüs; ein neues Bistro mit Selfservice bei der Bergstation oder das Bistro Breitlauenen auf halber Bahnstrecke.



Allgemeine Auskünfte

Rail Info Interlaken, Höheweg 35, 3800 Inter­laken, Tel. 033 828 72 33

jungfrau.ch

Wir hören ihm eine Weile zu, bevor wir weitergehen. Eigentlich liebäugelten wir mit der Tour, die über den Gipfel des Faulhorns zum Bachalp­see und schliesslich nach Grindelwald-First führt. Wir entschieden uns aber für den Rundweg oberhalb der Bahnstation mit wunder­barer Aussicht: das «Naturkino». Hier kann jeder seinen eigenen Film drehen, mit der Natur als Hauptdarsteller. Man kann sie bestaunen oder gross in Szene setzen. Am Weg stehen zwei riesige Bilderrahmen, in denen man Selfies machen kann – mit Eiger, Mönch und Jungfrau im Hintergrund. Diese Gelegenheit lassen wir uns nicht entgehen.

«Naturkino»: Die Landschaft ist aufregend genug. Foto: Jungfraubahnen

Danach besuchen wir den Botanischen Alpengarten. Beinahe 800 Alpenpflanzen-Arten wachsen darin. Entsprechend vielfältig ist die Blütenpracht – insbesondere im Juli.

Im Botanischen Alpengarten ­wachsen Pflanzen von rund 800 Arten – ­alles Überlebenskünstlerinnen. Foto: Jungfraubahnen

Jede Pflanze ist eine Überlebenskünstlerin, denn hier oben sind die Böden karg, und es herrschen extreme Wetterbedingungen. Darüber hinaus müssen sie mit der kurzen Vegetations­periode klarkommen. Harte Lebensbedingungen.

Auf Schatzsuche

Nach einer Pause im Berg­restaurant zieht es Andri auf den Spielplatz mit der grossen Rutschbahn und den geschnitzten Tieren. Unter ihnen findet sich auch die Kuh Lily. Sie ist das Maskottchen der Schynigen Platte. Auf Lily trifft man immer wieder, so etwa auf der Schatzsuche für Kinder.

Gruppenbild mit Dame: Kuh Lily lädt ein für einen Fotostopp. Foto: Jungfraubahnen

Auch Andri will sich auf die Suche machen. Die Schatzkarte hat er bereits im Restaurant bezogen. Neun Rätsel muss er lösen, will er das richtige Lösungswort finden. Andri schafft es. Nach dem letzten Posten darf er sich selbst einen Schatz aus der Schatzkiste aussuchen. Zufrieden setzen wir uns in die Nostalgiebahn und lassen uns gemächlich zurück nach Wil­derswil tragen.

