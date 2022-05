Er verleiht Schriften den «Magic Glow» – Einer der letzten Neonröhren-Hersteller Das Handwerk des Neonglasbläsers wäre fast ausgestorben. Doch Didu Bärtschi gab nicht auf. Sein Glaube an die Neonreklame zahlt sich nun aus. Barbara Spycher

Im Atelier in Steffisburg: Durch ein Mundstück bläst Didu Bärtschi Luft in das Glasrohr, damit die Hitze der Flamme dieses nicht zusammendrückt. Foto: Tomas Wüthrich

Er wartet auf den richtigen Moment. Konzentriert hält er ein Glasrohr in die gleissend helle Flamme. Jetzt! Didu Bärtschi zieht das Glas weg von der Flamme, hält es über die Skizze auf der Werkbank und biegt es mit beiden Händen genau so, wie es dort vorgezeichnet ist. «Man muss den Augenblick erwischen, in dem das Glas die richtige Temperatur hat, um es formen zu können», erklärt er. Dazu braucht es Gefühl und Erfahrung. Beides hat der 58-jährige Steffisburger: Seit über 30 Jahren arbeitet er als Neonglasbläser. Er ist hierzulande einer der Letzten seiner Zunft.