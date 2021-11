Edoardo Bennato in Zürich – Einer der Letzten seiner Art Der italienische Cantautore Edoardo Bennato spielt immer weiter, als ob es keine Zeit gäbe. Das erinnerte seine Fans im Kaufleuten an ihre Jugend. Und versetzte sie in Begeisterung. Sandro Benini

Zeitlose Lieder: Edoardo Bennato im Kaufleuten in Zürich. Sabina Bobst

Kälte, Schneeregen und Wehmut prägen die Stimmung am Sonntagabend vor dem Zürcher Lokal Kaufleuten. Eine halbe Stunde noch bis zum Konzert des neapolitanischen Sängers Edoardo Bennato. Das Durchschnittsalter der Wartenden ist 50 plus.

Livio, ein glatzköpfiger Mann mit Brille, sagt: «Ich bin hier, um mich an meine Jugend zu erinnern. An die Zeiten, als ich noch Haare hatte, als wir noch kifften und ein wenig rebellisch waren.» Alessandra und Massimo sind ein Paar, sie Seconda, er vor fünf Jahren aus Bologna zugezogen. Alessandra sagt: «Ich will Bennato noch einmal sehen.» Warum dieser düstere Satz, ist er krank? «Nein», antwortet Massimo, «aber die Zeit vergeht schnell.»

Als wäre er 25

Ja, ohne Zweifel. Immerhin scheint Edoardo Bennato gegen das Vergehen der Zeit anzukämpfen. Wie er mit eiligen Schritten die Bühne betritt, in Jeans, Turnschuhen, bedrucktem Shirt, mit getönter Sonnenbrille und schwarz gefärbten Haaren – niemals würde man ihm die 75 Jahre geben, die er mittlerweile zählt.

Ein gealterter Rockstar, der sich kleidet und benimmt, als wäre er 25: Das kann sehr schnell sehr peinlich wirken. Bei Bennato nicht.

Gitarre, Mundharmonika, Kazoo und poetische Texte. Wie vor 45 Jahren.

Er beginnt mit einem Solo. Drei, vier seiner bekanntesten Lieder, von Fabeln inspirierte Allegorien auf die Gegenwart. «Il gatto e la volpe», «Mangiafuoco». Poetische Texte, dazu Gitarre, Mundharmonika, Kazoo. Wie vor 45 Jahren. Für solche Momente ist das Publikum gekommen. Und darum nennen italienische Medien Bennato manchmal «Bob Dylan aus Bagnoli» – in Anspielung auf das Neapolitaner Arbeiterviertel, in dem er aufgewachsen ist.

Kein Mitleid mit Bennato

Gut, es gab Zeiten, als Bennato im Hallenstadion spielte, ganz zu schweigen vom legendären Konzert im San Siro am 19. Juli 1980: Zum ersten Mal füllte damals ein italienischer Musiker das Mailänder Stadion. Solch grosse Tage sind für den Neapolitaner vorbei, aber das gilt für viele italienische Cantautori, die in den 1970er- und 1980er-Jahren gross wurden.

In der Rezension von Bennatos neuester CD «Non c’è» beklagt die italienische Nachrichtenagentur Agi das Schicksal einer «ganzen Generation von Liedermachern, zurückgelassen von einer Plattenindustrie ohne Mitleid, ohne Erinnerung, ohne Dankbarkeit und ohne Interesse für künstlerischen Wert». Das kann man Bennatos Fans in Zürich wahrlich nicht vorwerfen.

Gespenstisch ist allerdings die Erinnerung an ein persönliches Treffen mit Bennato vor sechseinhalb Jahren in Mailand. Der Liedermacher wich damals jeder Frage aus und sprach einzig von seiner Obsession, wonach die Völker des globalen Südens in einem kindlichen Entwicklungsstadium stecken geblieben seien und die erwachsenen Völker des Nordens sie liebevoll, aber streng erziehen müssten. Zurück blieb damals der Eindruck, Bennato habe sich, in Anspielung auf eines seiner berühmtesten Lieder, auf eine Insel geflüchtet, die es nicht gibt.

Anthropologischer Habakuk

Wer weiss, ob der Sänger heute noch solch anthropologischem Hobby-Habakuk anhängt. Falls ja, bleibt das Publikum in Zürich davon verschont. Zwischen den Liedern spricht er viel von Carlo Collodi, dem Schöpfer von Pinocchio. Und gibt mit seinen fünf Musikern ein solides, energiegeladenes, phasenweise mitreissendes Konzert im Zeichen seiner musikalischen Vielfältigkeit – die alten Balladen, Rock, Blues, Folk, ein Stück im Dialekt seiner Heimatstadt.

Bemerkenswert aktuell ist «Bravi ragazzi» aus dem Jahr 1974, das von einem Lockdown, einem «coprifuoco», handelt. Verhängt wird er wegen einer nicht näher umschriebenen Krise: «Und am Anfang schien es uns noch, als wäre es ein Spiel.» Bemerkenswert auch das Stück «La realtà non può essere questa» aus seiner jüngsten CD. Darin beschwört der Neapolitaner in einfachen, überzeugenden Worten die Realität gegenüber den Scheinwelten des Internets.

«Einer der besten italienischen Cantautori aller Zeiten.» Das italienische Magazin «Panorama»

Bennatos letztes Werk, das wirklich durchschlagend Erfolg hatte, ist «Abbi dubbi», erschienen 1989. Danach kamen Jahre, in denen man sich als Erstes die Frage «Was macht der eigentlich?» stellte, wenn sein Name fiel. Mit «Non c’é» jedoch, auf dem er neben einigen neuen Stücken viele seiner Klassiker spielt, genau wie beim Konzert im Kaufleuten, ist er beim Publikum und bei der Kritik wieder auf Anklang gestossen.

«Zeitlose Lieder», schrieb das Internetportal «Rockol», während das Magazin «Panorama» den neapolitanischen Musiker als «einen der besten italienischen Cantautori aller Zeiten» würdigte. Nach dem Konzert in Zürich kann man sagen: Das hat etwas.

Sandro Benini ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war elf Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent mit Wohnsitz in Mexiko. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.