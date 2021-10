Aufgefallen bei FCZ-Lugano – Einer trifft das Tor – der andere die hohen Töne nicht mehr Beim 1:0-Sieg überragt Assan Ceesay alle, währenddessen sich ein in die Jahre gekommener Fussballer auf das Einfache besinnt. Christian Zürcher

So sieht Freude aus. Einmal mehr ist Assan Ceesay Matchwinner des FCZ. Claudio Thoma (freshfocus)

Assan Ceesay – Er vertraut dem Prozess

Als André Breitenreiter am Freitag gefragt wurde, wer denn zur Zeit der beste Stürmer der Liga sei, da gab sich der Mann, der gerne erzählt, erstaunlich wortkarg. Man kann seine Antwort so zusammenfassen, dass es in der Super League einige gute Stürmer gebe.

Unter diesen weilt seit dieser Saison auch Assan Ceesay, das zeigt der Gambier auch gegen Lugano. Weil er viel läuft, weil er viel versucht, weil ihm Entscheidendes gelingt. Nach ein paar Fehlschüssen hat er schliesslich in der 77. Minute seine Visiervorrichtung justiert. Zum achten Mal trifft er in dieser Saison, und er macht das ziemlich toll. Aus vollem Lauf schiesst er ein prächtiges Zuspiel von Antonio Marchesano ins lange Eck. Weil es sich zugleich auch um den Siegtreffer handelt, ist Ceesay einmal mehr Matchwinner.