Sozialer Notstand der Briten – Einer von fünf Brexit-Wählern bereut sein Yes-Kreuzchen 22 Prozent der Briten leben unterhalb der Armutsgrenze, laut Prognosen werden es Ende 2024 bis zu 43 Prozent sein. Der Brexit schärft die soziale Krise dabei massiv. Michael Neudecker aus London

Jeder Fünfte kann sich nicht mehr regelmässig Essen leisten: Freiwillige bereiten in London warme Mahlzeiten für Bedürftige vor. Foto: Mary Turner (Getty Images)

Es wird jetzt wieder wärmer in Keighley, am Montag soll das Thermometer sogar bis auf zwölf Grad plus klettern. Das ist für einige Menschen überlebenswichtig. Die Umweltorganisation Friends of the Earth hat im Vereinigten Königreich untersucht, welche Orte am kältesten sind. Keighley in Bradford, West Yorkshire, nimmt dabei den Spitzenplatz ein. Gemessen wird auch, wie gut die Häuser isoliert sind, oder: wie schlecht. Dazu hat der Fotograf Grey Hutton, der in Berlin und London lebt, beeindruckende Infrarot-Fotos aufgenommen, auf denen man erkennen kann, welche Körperteile der Bewohner in ihren Häusern speziell kalt sind. Auf einem besonders eindrücklichen Bild liegt ein Kind vor einem Elektroheizer.