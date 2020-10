Radquer: Vor Rennen in Steinmaur – Einheimische Cracks bekommen starke Konkurrenz Auch das 59. Rad-Querfeldein-Rennen von Steinmaur steht im Zeichen der Pandemie. Dies nicht nur wegen der Schutzmassnahmen. Sondern auch , weil sich dank Corona mehr ausländische Fahrer angemeldet haben als sonst. August Widmer

Vize-Schweizermeister Timon Rüegg geht als Lokalmatador und Mitfavorit an den Start seines Heimrennens auf der Egg. Foto: Neli Widmer

«Wir rechnen in der Hauptkategorie mit einem Teilnehmerfeld von gegen 45 Fahrern», verrät Lukas Müller. «So viele hatten wir schon seit Jahren nicht mehr.» Der ehemalige Aktive ist für das Fahrerfeld in der Hauptkategorie, deren Rennen am Sonntag um 15 Uhr startet, zuständig. Obwohl sich infolge einiger Renn-Absagen in ihren Ländern ungewöhnlich viele Aktive aus Belgien und Frankreich um einen Startplatz bemüht haben, gilt das Hauptinteresse den einheimischen Radquer-Cracks. Kevin Kuhn, der WM-Zweite des U-23-Rennens an der Heim-WM 2020 in Dübendorf, gilt als einer der Hauptanwärter auf den Gewinn des Rennens. Neben ihm zählen der Vorjahressieger Loris Rouiller und der Deutsche Sascha Weber, der 2018 in Steinmaur triumphierte, zu den Top-Favoriten.