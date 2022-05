Pferderennen in Dielsdorf – Einheimische Dominanz und ein tragischer Unfall Zum Aufgalopp in Dielsdorf schwingt Andreas Schärer aus Niederhasli mit vier sensationellen Erfolgen obenaus. Überschattet wird der Renntag von der schweren Verletzung des Wallachs Candalex. Werner Bucher , Patrick Gutenberg

Baraka de Thaix mit Reiter Thomas Baurin (Mitte) gewinnt das Jagdrennen um den 107. Grossen Preis der Stadt Zürich. Links reitet der spätere Zweitplatzierte Damien Mescam auf Bergerac. Wallach Candalex (rechts) verunfallt später in diesem Rennen schwer. Foto: Patrick Gutenberg

Was für eine Demonstration der lokalen Trainerinnen und Trainer auf der Pferderennbahn in Dielsdorf: Zum Auftakt der Jubiläums-Triologie – 150 Jahre Rennverein Zürich, 50 Jahre Rennbahn Dielsdorf und 10 Jahre Horse Park AG – ist es Chantal Zollet aus Höri, die im Hauptereignis mit Baraka de Thaix und Bergerac die Erstplatzierten stellt. Baraka schafft in diesem Jagdrennen um den 107. Grossen Preis der Stadt Zürich vor 7800 Zuschauerinnen und Zuschauern sogar den Hattrick. Zuvor und danach ist es Andreas Schärer, der mit seiner Armada von 14 Startern gross auftrumpft. Den ersten Sieg bucht der «ewige Zweite» Enjoy Vijay mit Clément Lheureux im Sattel für Andreas Schärer und seinen Chef Toni Kräuliger. Der achtjährige Wallach gewinnt als Aussenseiter überlegen auf dem weichen Geläuf vor dem favorisierten Tenorio.