Tag der offenen Weinkeller – Einheimische Weine neu entdecken Mit drei Monaten Verspätung fand am Wochenende der traditionelle Anlass in einer etwas anderen Form statt. 13 Anbieter aus dem Unterland präsentierten ihre edlen Tropfen. Ruth Hafner Dackerman

Der Eglisauer Winzer Mathias Bechtel versucht aus jedem Wein das Extreme herauszuholen. Foto: Christian Merz

In Eglisau stehen die Tore von Bechtel-Weine seit zehn Uhr morgens für alle Weinliebhaber offen – von Stammkunden bis zu Gästen, welche die einheimischen Weine zum ersten Mal degustieren. Winzer Mathias Bechtel nimmt die Gelegenheit wahr, den Besuchern sowohl den Neubau seines Weinguts als auch die anschliessenden Rebberge zu zeigen. «Den ersten Wein habe ich im Jahr 2008 gekeltert, sechs Jahre später übernahm ich den ersten Rebberg.» Beim Degustieren des intensiv schmeckenden Sauvignon blanc, welcher in seiner Aromatik leicht im exotischen Bereich mit Grapefruit- und Lychee-Noten liegt, erklärt der 36-jährige preisgekrönte Winzer die Philosophie seines Weinbetriebs. «Ich keltere meine Weine so schonend wie möglich. Keiner ähnelt dem anderen. Ich versuche, aus jedem Wein das Extreme herauszuholen.»