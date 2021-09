Ex-GC-Stürmer Danijel Subotic im Interview - «Einige in Aserbeidschan sind besser als alle beim FCB»

Danijel Subotic – eine Karriere ohne Romantik Infos einblenden

Die NZZ schrieb einmal: «Danijel Subotic hat den Fussball von aller Romantik befreit und ihn roh als Geldmaschine definiert.» Das fasst die Karriere des schweizerisch-serbischen Doppelbürgers zusammen.

Er ist beim FC Basel zum Fussballer geworden, schaffte den Sprung in die erste Mannschaft von Christian Gross aber nicht. Deswegen verliess er als 19-Jähriger die Schweiz, reiste durch zehn Länder und spielte für 13 Clubs: in England, Belgien, Italien, Rumänien, der Ukraine, Aserbeidschan, Kuwait, Moldau, Südkorea und Kasachstan. In der Saison 2019/20 war er zum ersten Mal in der Schweiz als Profi aktiv: bei den Grasshoppers in der Challenge League. Seither ist er ohne Club.

Der ehemalige Schweizer U-19-Nationalspieler ist einer der wenigen Fussballer, die offen dazu stehen, ihren Beruf vor allem des Geldes wegen auszuüben. Natürlich mag Subotic das Spiel – und er will Freude daran haben. Aber er will eben auch Geld verdienen. Es gehe ihm finanziell gut, sagt er. Doch das Ziel des 32-Jährigen ist: ein letzter Vertrag im Ausland.