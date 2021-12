Kritik an Verschärfungen – Einige Kantone wehren sich gegen neue Corona-Massnahmen Gegen den Zwang zum «Grosi-Zertifikat», gegen den Zwang zu regelmässigen Schultests: Der Bundesrat stösst mit seinen Vorschlägen auf Widerstand. Edgar Schuler Alessandra Paone

In vielen Schulen wird schon regelmässig getestet. Der Bundesrat möchte jetzt eine landesweite Pflicht einführen. Foto: Nicole Philipp

Am Freitag will der Bundesrat definitiv entscheiden, welche zusätzlichen Corona-Massnahmen künftig landesweit gelten sollen. Gegen einen Teil seiner Vorschläge gibt es jetzt Kritik aus den Kantonen. Dabei stehen zwei Verschärfungen im Fokus: die Zertifikatspflicht bei Privatanlässen ab elf Personen (das «Grosi-Zertifikat») und der Zwang zu wöchentlichen Corona-Tests in den Schulen.

Die Berner Regierung befürchtet, dass mit der Zertifikatspflicht im Familienkreis «die Spaltung in vielen Familien noch weiter vorangetrieben wird». Das sei «gerade vor den Weihnachtstagen unbedingt zu vermeiden», schreibt sie. Statt im privaten Bereich sehr weitreichende Einschränkungen zu erlassen, sei der Grenzschutz konsequent zu handhaben.