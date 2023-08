Geschäftsaufgabe der Avec-Box – Einkaufs-Box in Buchs hat nach sechs Monaten keine Zukunft mehr Der unbediente, 24 Stunden täglich zugängliche Verkaufscontainer beim Bahnhof Buchs-Dällikon wird bald Geschichte sein. Die Betreiberin Valora hat andere Pläne. Peter Weiss

Sie steht hier erst seit Februar: Die Avec-Box auf dem Parkplatz der Furttal Garage Hans Meier AG in Buchs. Foto: Balz Murer

Nach nur einem halben Jahr gehört das Einkaufen der Zukunft in der Nähe des Bahnhofs Buchs-Dällikon schon fast wieder der Vergangenheit an: Die dortige Avec-Box wird ihre Türen für immer schliessen. Ihre Betreiberin, die Valora-Gruppe, gab neulich bekannt, die Box in Buchs und ihre Pendants an allen weiteren sieben Standorten im Land schliessen zu wollen. Zur Gruppe gehören neben den Avec-Shops hierzulande unter anderem die Kioskgruppe K Kiosk oder die Brezelkönig-Stände. Anstatt das Geschäft mit den unbedienten, täglich während 24 Stunden via App zugänglichen Verkaufscontainern zu forcieren, werde die Gruppe weitere bediente Avec-Shops zu hybriden Läden umrüsten.