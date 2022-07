Er verliess jene, die sich auf ihn verlassen hatten: Premierminister Boris Johnson liebte am Ende nur sich selbst. Foto: Keystone

Bei aller Liebe zu den Engländern: Eine kuriose Demokratie besitzen sie schon. Der britische Premierminister Boris Johnson hat 2019 für seine Tories eine der sichersten parlamentarischen Mehrheiten in den vergangenen vierzig Jahren errungen. Und trotzdem wurde er diese Woche geradezu aus dem Amt gejagt – ohne dass auch nur ein einziger Wähler etwas dazu zu sagen gehabt hätte. Es war seine Partei, nein, seine Fraktion, ja noch elitärer: sein Kabinett, also eine kleine Anzahl von Ministern in einem Land von über 60 Millionen, die über sein Schicksal entschieden.