Podestfahrer Niels Hintermann – Er konnte sich nicht einmal mehr Fleisch leisten Der Zürcher gewann schon in Wengen, verlor den Halt, erlitt Verletzungen, wollte alles hinschmeissen. Jetzt ist er in Gröden eine der grossen Figuren. René Hauri

Sie nennen ihn Wildschwein: Auf der Spektakelpiste von Gröden macht Niels Hintermann seinem Spitznamen alle Ehre und wird Dritter. Foto: Sven Thomann (Blick/Freshfocus)

Er wollte sich bereits nach einer anderen Arbeit umsehen. An diesem Samstag steht Niels Hintermann im Zielraum von Gröden. Und dürfte ziemlich glücklich sein, dass er noch immer Skifahrer ist. Dritter ist er geworden auf der Saslong, der Spektakelpiste in den Dolomiten mit ihren unzähligen Schlägen, Sprüngen und Wellen. 26 musste der Zürcher Unterländer werden, um das zu erleben. Es dürfte der schönste Tag sein in seiner Karriere.

Hintermann mag schon einmal ganz vorne gelandet sein, 2017, als ihm der Wettergott in Wengen einen Sensationssieg in der Kombination ermöglichte. In seiner Paradedisziplin, der Abfahrt, hat es aber nie gereicht für einen Podestplatz. Das liegt gerade auch an jenem Freitag vor knapp fünf Jahren, der zur Erlösung hätte werden können für den damals 21-Jährigen. Und zur grossen Bürde wurde, weil er ihm zu Kopf stieg und ihn den Boden unter den Füssen verlieren liess.