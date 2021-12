Geldblog: Private und berufliche Vorsorge – Einzahlungen in Säule 3a und Pensionskasse kombinieren Die PK-Rente deckt die Lebenshaltungskosten in der Regel nur teilweise. Mit der 3. Säule kann man seine finanzielle Lage im Alter aufbessern. Martin Spieler

In Ihrer Rubrik «Geldberater» habe ich in letzter Zeit mehrmals etwas über die Säule 3a gelesen. Ich frage mich, ob es sinnvoller ist, jedes Jahr in die Säule 3a einzubezahlen oder besser in die Pensionskasse einzukaufen. Anstatt den jährlichen Zahlungen in die Säule 3a könnte ich auch noch viele Jahre Einkäufe in meine Pensionskasse tätigen. Was empfehlen Sie mir? Leserfrage von Y.C.

Bei der steuerbegünstigten Säule 3a haben Sie etwas mehr Handlungsspielraum als bei der Pensionskasse. Denn anders als bei der Pensionskasse können Sie bei der Säule 3a selbst festlegen, ob Sie das Geld einfach stockkonservativ auf dem Konto liegenlassen oder es mittels Vorsorgefonds investieren – und welche Anlagestrategie Sie dabei wählen.

Ich würde nicht die Gegensätzlichkeiten betonen, sondern Pensionskasse und Säule 3a als ideale Ergänzung betrachten.

Bei der Pensionskasse hingegen bestimmt der Arbeitgeber, wer und wie diese genau geführt wird. Dafür können Sie bei der Pensionskasse bei der Pensionierung darüber entscheiden, ob Sie sich eine Rente oder das Kapital auszahlen lassen wollen. Bei der Säule 3a gibt es nur die Kapitalauszahlung.

Bei der Säule 3a haben Sie als Angestellter mit Pensionskasse eine Begrenzung der möglichen Einzahlungen pro Jahr. Bei der Pensionskasse können Sie auch jährlich wesentlich mehr einzahlen und dies auch von den Steuern abziehen. Das sind alles Faktoren, in denen sich die beiden Säule unterscheiden.

Aus meiner Sicht würde ich aber nicht die Gegensätzlichkeiten betonen. Vielmehr betrachte ich Pensionskasse und Säule 3a als ideale Ergänzung und würde beide Möglichkeiten ausschöpfen. Bei den weitaus meisten Leuten reicht die Rente, die sie später von der Pensionskasse erhalten, nicht, um den bisherigen Lebensstandard nur schon mehr oder weniger aufrechtzuerhalten. Man muss in der Regel beträchtliche Abstriche machen.

Die Säule 3a kann dazu beitragen, die so entstehende Lücke im Alter zu schliessen, so dass man eher in der Lage ist, den bisherigen Lebensstandard weiter zu führen, ohne dass man den Gürtel im Alter deutlich enger schnallen muss. Zudem sind Einzahlungen sowohl bei der Säule 3a als auch bei der Pensionskasse in der Steuererklärung abziehbar, vorausgesetzt, dass es sich in der 2. Säule um freiwillige zusätzliche Einzahlungen handelt.

Im optimalen Fall zahlen Sie den jährlichen Maximalbetrag in die Säule 3a ein und zusätzlich einen bestimmten Betrag in Ihre Pensionskasse.

Vor diesem Hintergrund würde ich nach Möglichkeit sowohl in die Säule 3a als auch in die Pensionskasse zusätzlich einzahlen, falls Sie Lücken und die dafür notwendigen finanziellen Mittel haben. Im optimalen Fall zahlen Sie den jährlichen Maximalbetrag von aktuell 6883 Franken in die Säule 3a ein und investieren dieses Geld in Vorsorgefonds und zahlen zusätzlich einen bestimmten Betrag in Ihre Pensionskasse ein, sofern diese finanziell robust ausgestellt ist und keine Unterdeckung droht oder besteht. Wenn Sie dies über mehrere Jahre hinweg machen, stärken Sie auf der einen Seite Ihre Altersvorsorge deutlich.

Auf der anderen Seite profitieren Sie während mehreren Jahren von einem schönen Steuerabzug, der Ihre Steuerrechnung senkt. Zwar müssen Sie die in die Säule 3a und in die Pensionskasse einbezahlten Gelder bei einem späteren Kapitalbezug auch versteuern. Die Besteuerung dieser Vorsorgegelder erfolgt aber separat vom übrigen Einkommen und zu einem reduzierten Satz, womit für Sie die Rechnung gut aufgeht.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

