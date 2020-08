Lokales Gewitter – Einzige Gewitterzelle der Region entlädt sich über der Stadt Zürich In der Stadt Zürich hat es am Dienstagabend stark gewittert. Es war der einzige Ort im Kanton.

Am Zürcher Hauptbahnhof kam es zu kleineren Überschwemmungen. Leservideo

Von einem Privatgewitter für die Stadt Zürich schreibt MeteoSchweiz auf Twitter. In den Regionen war davon kaum etwas zu spüren.

In Zürich selbst war das Gewitter aber sehr heftig. So kam es am Hauptbahnhof zu Starkregenfällen und einigen Überschwemmungen, wie ein Leservideo zeigt. Angaben zu Verletzen oder Schäden liegen keine vor.

gvb