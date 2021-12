Leserreise in die Arktis – Eisbären und Orcas – so faszinierend ist das Nordmeer Mit der Hanseatic Spirit durch arktische Gewässer von Island nach Spitzbergen. Eine Expeditionskreuzfahrt, die man nie mehr vergisst. Daniel J. Schüz

Auf der Expeditionskreuzfahrt bestehen gute Chancen, Wale – hier zum Beispiel Orcas – aus der Nähe zu bestaunen. Foto: Getty

Hinterm Horizont, dort, wo die Sonne in der Mitte der ersten Nacht ein letztes Mal das Meer berührt, verbirgt sich der Nordpol. Von nun an müssen Thomas Bucheli, TV-Chefmeteorologe, und Claude Nicollier, der erste und einzige Schweizer Astronaut, Begriffe wie Sonnenuntergang und Sternenhimmel aus ihrem Wortschatz streichen. Denn dieser Tag wird kein Ende haben, und der einzige Stern, der von nun an unablässig um den Horizont kreist, ist die Sonne.

Die Hanseatic Spirit (links) ist eines von drei baugleichen Luxusschiffen, welche die sensible Umwelt der polaren Regionen dank ihren mit schwefelarmem Gas betriebenen Elektrodiesel-Aggregaten weniger belasten als herkömmliche Kreuzfahrtschiffe. Foto: PD

Bucheli und Nicollier bilden neben der Polar-Spezialistin Birgit Lutz und SRF-Legende Patrick Rohr für die nächsten zehn Tage das prominente Expertenquartett an Bord der Hanseatic Spirit. Sie ist im Hafen von Reykjavik ausgelaufen und hat Kurs Nord eingeschlagen. Entlang von Islands Westküste nähert sich das Expeditionsschiff dem Polarkreis.

Passagiere halten an Bug der Hanseatic Spirit Ausschau nach Walen. Foto: PD

Der Ruf, der alle elektrisiert: «Wale!»

Papageitaucher, Lummen und Alken, die an den Steilfelsen nisten, reklamieren schreiend und krächzend den Luftraum für sich, während die Menschen einander die Feldstecher reichen, damit alle das Spektakel über ihren Köpfen beobachten können. Und keiner ahnt, was im Meer abgeht – bis plötzlich vom Panoramadeck vielstimmig und einhellig der Ruf «Wale!» alle elektrisiert.

An den Steilfelsen nisten zahlreiche Papageitaucher. Foto: Pixabay

Es sind zumeist Orcas, die hier auftauchen; gelegentlich lässt sich aber auch ein Grönland- oder Blauwal sehen, das grösste Lebewesen aller Zeiten auf diesem Planeten.

Die Hanseatic Spirit ist eines von drei baugleichen Luxusschiffen, mit denen die Reederei Hapag-Lloyd vor zwei Jahren ein neues Kapitel in der touristischen Seefahrt eingeleitet hat. Moderne Elektrodiesel-Aggregate, mit schwefelarmem Gas betrieben, treiben die jüngste Generation von Expeditionsschiffen an. Sie belasten die sensible Umwelt der polaren Regionen deutlich weniger als herkömmliche Kreuzfahrtschiffe, dank ihrer relativ geringen Abmessungen sind sie so wendig, dass sie auch in die abgelegensten Fjorde vorstossen – und zugleich so stark, dass sie locker geschlossene Eisdecken brechen können.

Jan Mayen – Wetterküche im Nordatlantik Infos einblenden Polar-Expertin und -Liebhaberin: Birgit Lutz. Foto: PD Birgit Lutz kehrt zurück auf die geheimnisvolle Insel Einmal war sie dort – und das ist mehr als ein Dutzend Jahre her. Dennoch erinnert sich Birgit Lutz an den 16. Juni 2009: «Es war sehr emotional: Ich setzte meinen Fuss auf das karge Land, umgeben von rotem, gelbem und schwarzem Vulkangestein, und nahm in dieser dramatischen Umgebung so etwas wie Pioniergeist wahr.» Birgit Lutz war als Journalistin angereist, sie begleitete die Ur-Grossnichte von Carl Weyprecht, der vor 150 Jahren den Franz-Josef-Archipel entdeckt, in der Folge die Erforschung der hocharktischen Polargebiete veranlasst und 1882 den Bau einer Station veranlasst hatte. Für Meteorologen ist Jan Mayen ein Paradies: Eiskaltes Wasser, das vom Nordpolbecken herabströmt, vermengt sich mit dem warmen Golfstrom: Daraus entsteht ein Waschküchenklima – und eine Tiefdruckzone nach der anderen. Die Folge: Sauwetter. Geologisch gehört die Insel mit dem 2277 Meter hohen Vulkan Beerenberg zum 550 Kilometer südlich gelegenen Island. Politisch steht Jan Mayen seit 1930 unter norwegischer Verwaltung. Vor zwölf Jahren wurde die Insel zum Naturschutzgebiet erklärt: Nichts darf mitgebracht, nichts zurückgelassen werden, «was zur absurden Situation führt», ärgert sich Birgit Lutz, «dass man nicht einmal den angeschwemmten Müll wegräumen kann». Nach ihrer ersten Jan-Mayen-Expedition war in Birgits Herz die Leidenschaft für die Hoch-Arktis entbrannt. Aus der Journalistin ist eine Nordland-Expertin geworden, die mit dem Schweizer Abenteurer Thomas Ulrich auf Ski zum Nordpol marschiert ist und Grönland durchquert hat. Mittlerweile hat die 47-jährige Bayerin zahlreiche Bücher über die Arktis und ihre Menschen verfasst. Als Vortragsrednerin ist sie ebenso gefragt wie als Lektorin auf Expeditionsschiffen. So wird sie auch an Bord der Hanseatic Spirit mitreisen – und hofft, «dass wir Jan Mayen an einem der drei statistisch nachgewiesenen Sonnentagen erreichen»!

Derlei Manöver bei rasch wechselnden Wetter- und Eisverhältnissen gehören in den polaren Regionen zur Tagesordnung. Vom Schiffsführer auf der Brücke verlangen sie höchste Konzentration – und vor allem sehr viel Erfahrung. Das verspricht Nervenkitzel und Abenteuer, derweil das kulinarische Angebot in den drei Bordrestaurants auch bei verwöhnten Gaumen keine Wünsche offenlässt.

Von den Wikingern zu den Abenteurern

Am Ende der ersten Woche erreicht das Schiff die Vulkaninsel Grimsey; die alte Wikinger-Hochburg liegt auf dem Polarkreis in Islands äusserstem Norden. Abgesehen von musealen Hinterlassenschaften der wilden Ureinwohner fasziniert die Insel durch ihre artenreiche Tierwelt und eine beeindruckende Vielfalt an geologischen Formationen.

Von Island, der Insel, die als friedlichstes Land der Welt gilt, geht die Reise weiter nordöstlich zum nördlichsten bewohnten Archipel der Welt: Spitzbergen war einst wegen seiner reichen Bodenschätze und Jagdgründe ein beliebter Tummelplatz für Walfänger und Abenteurer, die auch in Steinkohlebergwerken ihr Glück suchten.

Heute ist das Inselreich unter norwegischer Verwaltung mit russischer Tradition ein Multi-Kulti-Schmelztiegel, der seinesgleichen sucht: Extremsportler, die von hier aus den Nordpol erreichen wollen, Wissenschaftler, die Forschung unter Permafrost-Bedingungen betreiben, und Touristen, die sich von Schlittenhunden über endlose Eislandschaften ziehen lassen wollen, begegnen einander in der Barentz-Bar zum Aperitif.

Auf der Vulkaninsel Grimsey leben mehr Eisbären als Menschen. Foto: Quang Huy Vu

Regelmässig stossen die Passagiere der Expeditionsschiffe zu ihnen. Eben noch haben sie die grössten und schönsten Gletscher der Welt bestaunt. Jetzt genehmigen sie sich zwischen Shopping und Abflug noch einen letzten Drink.

Hinter der Theke hängt ein Schild an der Wand mit der Aufforderung: «Take off your shoes and leave your gun at the door!» Das sei ja wohl ein Witz, lacht einer der neuen Gäste. «Im Gegenteil», erklärt der Stammgast neben ihm. «Wir sind hier anständige Menschen, darum ziehen wir die Schuhe aus, wenn wir zu Besuch sind. Aber bei uns leben noch mehr Eisbären als Menschen. Darum stellen wir das Gewehr neben die Schuhe!»

