Eishockey: Rücktritte beim EHC Bülach – Eisbären verlieren ihren Captain Der 24-jährige Yannick Waller beendet seine Karriere beim EHC Bülach. Neben dem Captain verlassen noch zwei weitere routinierte Verteidiger den MSL-Klub. Marisa Kuny

Yannick Waller war in der Bülacher Verteidigung ein sicherer Wert: Hier vereitelt der Captain (links) gemeinsam mit Torhüter Joel Messerli einen gegnerischen Angriff. Foto: Markus Grunder

Der Entscheid fiel Mitte Februar und war mitunter einer der schwierigsten, die er in seinem Leben bisher zu fällen hatte. Doch nun hängt Yannick Waller seine Schlittschuhe an den Nagel, zumindest für den Leistungssport. «Das war hart», sagt er. Aber seine neue berufliche Ausbildung – der Versicherungsangestellte drückt seit September wieder Vollzeit die Schulbank – verlange seine ungeteilte Hingabe. Darum zieht Yannick Waller jetzt den Schlussstrich im Alter von 24 Jahren und nach 159 Spielen, die er im Dress des der Bülacher Eisbären bestritten hat. Sein Rücktritt habe auch nichts mit der Knieverletzung zu tun, die er sich im Januar vor einem Jahr im Derby gegen Dübendorf zugezogen hatte, betont er. Diese sei komplett verheilt. Waller blieb damals am Schlittschuh eines Gegners hängen, das Innenband riss. Er kämpfte sich im Eiltempo zurück und stand vier Wochen später im Playoff bereits wieder auf dem Eis.

Nach seinem Innenbandriss im Januar 2020 machte Yannick Waller in der Bülacher Garderobe seine Übungen, während die Teamkollegen auf des Eis trainierten. Sein Effort zahlte sich aus: Fürs Playoff war Waller wieder fit. Foto: Sibylle Meier

Yannick Waller war 2019 nach dem Rücktritt von Aurelio Lemm zum Captain des Bülacher Fanionteams ernannt worden. Der EHC Bülach ist Wallers Stammverein, seine «Homebase» wie er einst selbst sagte. Nach Lehrjahren bei den Klotener Elite-Junioren, in der U16-Nationalmannschaft sowie Einsätzen in der Swiss League für Kloten und Winterthur kehrte er 2016 zu den Eisbären zurück. Die Profi-Karriere hatte er inzwischen abgehakt.

Er werde dem EHC Bülach als treuer Zuschauer erhalten bleiben, sagt Waller. Und er plant, in der Hirslen weiter zu trainieren, «damit ich nicht komplett den Anschluss verliere». So bleibt für ihn in Bülach vielleicht ein kleines Türchen offen.

Auch Thomet hört auf

Bülachs Verteidigung muss in der kommenden Saison aber nicht nur ohne Captain Waller auskommen. Auch Pascal Thomet gab, wenige Tage nach seinem 23. Geburtstag, seinen Rücktritt bekannt. Das Eigengewächs, das im Alter von 17 Jahren in der 1. Liga im Eisbären-Dress debütierte, fängt im kommenden Sommer eine dreijährige, berufsbegleitende Weiterbildung an. Im Bülacher Fanionteam kam er in der jeweiligen dritthöchsten Spielklasse auf 140 Einsätze.

Weiterbildung statt Eiszeit: Auch Pascal Thomet (links) tritt aus beruflichen Gründen zurück. Foto: Leo Wyden

Edson Harlacher verlässt indes nach einer Pandemie-Saison mit nur sieben Spielen die Hirslen wieder. Der 25-Jährige wechselt nach Winterthur in die Swiss League. Der Verteidiger hatte alle Juniorenstufen in Kloten durchlaufen, für den EHC absolvierte er 143 Spiele in der höchsten und 60 in der zweithöchsten Liga. Den Bülachern schloss er sich im Sommer 2020 an, nachdem er in Kloten keinen neuen Vertrag erhalten hatte. (uk)