Eiserner Stan Wawrinka – «Wenn du für etwas brennst, solltest du nicht aufhören» Der 38-Jährige wird auch am US Open enthusiastisch gefeiert und arbeitet sich kontinuierlich vorwärts. Nun fordert er Weltnummer 6 Jannik Sinner. Simon Graf aus New York

Yes! Stan Wawrinka siegt am US Open weiter. Foto: Eduardo Munoz Alvarez (AP Photo)

Stan Wawrinka hatte ein schelmisches Lächeln auf dem Gesicht, als er nach seinem Sieg über den Argentinier Tomas Martin Etcheverry mit vier Bällen in die Mitte des Courts schritt und die Zuschauer zu Applaus aufforderte. Sie schrien aus vollen Kehlen, wenn er auf eine der vier Seiten deutete, doch das war ihm nicht genug. Wie ein Dirigent fuchtelte er hin und her, bis er sich endlich erweichen liess, einen Ball in die Ränge zu schiessen. Weiter ging es mit dem munteren Spiel, bis er alle Bälle losgeworden war.

Die Schweizer sorgen für Unterhaltung am US Open. Am Mittwoch lernten die New Yorker Tennisfans in Dominic Stricker einen jungen, kreativen und mutigen Spieler kennen. Am Donnerstag trafen sie auf einen Altbekannten: den Sieger von 2016. Nebst RF-Caps waren auf dem Showcourt 17, der mit 2800 Plätzen eine intime Atmosphäre schafft, auch einige schwarze T-Shirts mit der Aufschrift «Stan the Man» zu sehen. Das Publikum unterstützte den Schweizer enthusiastisch. «Let’s go, Stan!», skandierte es während eines Seitenwechsels immer wieder, als die Partie dem Ende zustrebte.

Wawrinka und Etcheverry lieferten sich in der New Yorker Nachmittagshitze zwei Sätze lang ein Duell von höchster Intensität. Als der Argentinier den zweiten Satz an sich gerissen hatte und im Vorteil schien, war es aber nicht Wawrinka, der 38-Jährige, der nachliess, sondern sein 14 Jahre jüngerer Gegner. «Natürlich bin ich alt, aber ich fühle mich gut», sagte Wawrinka später, als er gefragt wurde, wie weit ihn sein Körper noch trage.

Auf den Spuren von Connors

Der Romand wurde zum ältesten Spieler, der in Flushing Meadows einen Match gewann, seit dies der unverwüstliche Jimmy Connors 1992 mit 40 geschafft hatte. «Das ist mal eine andere Statistik», sagte Wawrinka. «Sie macht mich sehr stolz. Denn sie zeigt, dass ich trotz meines Alters immer noch auf einem guten Level spielen kann. Ich gewinne wieder regelmässig Matches gegen sehr gute Spieler. Wie nun auch gegen Etcheverry. Das Niveau war diesmal viel höher als noch in Wimbledon.»

Wawrinka strahlt auf dem Court wieder Selbstbewusstsein aus, schafft es nun besser, seine Matches zu kontrollieren. «Ich habe in den letzten Monaten mehr Spiele gewonnen, das hat mir das nötige Selbstvertrauen gegeben, das mir Anfang Jahr noch gefehlt hatte. Die Automatismen greifen wieder. Ich gerate nicht mehr so leicht in Stress. Ich spüre, was ich tun muss, wenn ich ein Break voraus bin oder für den Sieg aufschlage.»

«Alles, was ich getan habe, tat ich Schritt für Schritt. Nun kommen die Puzzleteile wieder zusammen.» Stan Wawrinka

Er habe im Verlaufe seiner Karriere immer seine Zeit gebraucht, und so sei das nun auch bei seiner Rückkehr (im März 2022) nach seinen zwei Fussoperationen so gewesen. «Alles, was ich getan habe, tat ich Schritt für Schritt. Ich brauchte etwas länger, aber es ging stetig vorwärts. Ich gewann meinen ersten Grand-Slam-Titel ja auch erst in fortgeschrittenem Alter (mit 28). Nun kommen die Puzzleteile wieder zusammen. Das Tennis, die Physis, aber auch das Mentale, das so enorm wichtig ist in diesem Sport.»

So sahen seine Siege über Etcheverry (ATP 34) und Yoshihito Nishioka (44), die beide besser klassiert sind, fast schon nach Routine aus. Im Live-Ranking kletterte Wawrinka von Rang 49 auf 40, womit er sich vor Andy Murray schob. Inzwischen scheint es sogar möglich, dass er es aufs Australian Open hin wieder unter die 32 Gesetzten schafft, was ihm eine günstigere Auslosung bescheren würde.

Am Samstag wartet in Runde 3 nun aber mit Jannik Sinner (6) ein grosser Brocken auf ihn. Der Südtiroler gewann jüngst in Toronto seinen ersten Masters-1000-Titel und stand in Wimbledon im Halbfinal. Nur wenige können den Ball so beschleunigen wie der flinke Sinner. Wawrinka hat nach seinem Comeback alle drei Duelle gegen ihn verloren, in diesem Jahr war er in Rotterdam und Indian Wells chancenlos. Oder wie er es ausdrückt: «Er hat mir zweimal den Hintern versohlt.» Doch der Romand ist inzwischen wieder ein ganz anderer Spieler als noch im Frühjahr.

Derweil Andy Murray, 36, auf dem Weg zu seiner klaren Niederlage gegen Grigor Dimitrov seltsam kraftlos wirkte und danach hinterfragte, ob das alles für ihn noch Sinn mache, ist Wawrinka voller Tatendrang. «Ich weiss, dass ich die Emotionen, die mir das Tennis gibt, nie mehr erleben werde, wenn ich einmal aufgehört habe», sagte er zum Reporter der New York Times, der ihn gefragt hatte, wieso er das noch alles auf sich nehme. Und weiter: «Wenn du für etwas brennst, solltest du nicht aufhören. Egal, wie alt du bist.»

