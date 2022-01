Ausbau der Eishalle Kloten – Eishallen-«Puzzle» am Flughafen zwischengelagert Am Rand des Flughafenareals stechen besondere Güter ins Auge. Es sind Einzelteile für den Bau der neuen Halle über dem zweiten Eisfeld am Schluefweg. Christian Wüthrich

Eine ganze Reihe solcher weiss verhüllter Ladungen mit beschrifteten Teilen für die Überdachung des Klotener Ausseneisfeldes sind derzeit beim Militärgelände am Flughafen abgestellt. Foto: Sibylle Meier

Rund ein Dutzend in Plastik verschweisste Lastwagenladungen auf Stelzen stehen derzeit in der Nähe des Rega-Sitzes am Rand des Flughafens. Die gut verpackten Güter warten dort aber nicht etwa auf eine Verfrachtung per Flugzeug an eine Baustelle irgendwo auf der Welt. Ihre finale Verwendung liegt gar nicht so weit entfernt, am anderen Ende von Kloten.

Was sich unter dem vielen Plastik befindet, lässt sich auf den weissen Teilen ablesen. «Eishalle» steht auf mehreren Ladungen, die auf sogenannten Wechselbrücken festgezurrt an diesem Ort abgestellt wurden. Weitere Beschriftungen wie «Tribüne» oder «Eventbüro» und «Aussenwand Restaurant» lassen keine Zweifel offen, dass dies Einzelteile des neuen Anbaus der Eishalle am rund zwei Kilometer Luftlinie entfernten Schluefweg sind.